Des campeurs voient leurs séjours annulés en raison des inondations au Manitoba

Dans un communiqué de presse publié mardi en fin d'après-midi, la province encourage les campeurs à attendre que le service des parcs leur dise si leur réservation est touchée avant de l’annuler. Sinon, des frais d’annulation pourraient être imposés.

Des campings du Manitoba dans les parcs provinciaux Nopiming et du Whiteshell seront inaccessibles aux campeurs au moins jusqu’au 2 juin, en raison d’inondations et de routes fermées.

C’est notamment le cas pour les terrains de camping de Bird Lake, Beresford Lake, Black Lake, Shoe Lake et Tulabi Falls du parc Nopiming, ainsi que le terrain White Lake dans le parc provincial du Whiteshell.

Aussi, il n'est plus recommandé de voyager dans le parc provincial de Nopiming et tous les itinéraires de canoë dans le parc et sur la rivière Manigotagan sont également fermés, selon un communiqué de presse de la province publié mardi.

Il y a probablement 1 mètre d'eau dans notre hangar à bateaux en ce moment , raconte Donna Hastings, propriétaire de la pourvoirie Windstock dans le parc provincial Nopiming.

Le hangar à bateaux de la pourvoirie Windsock est à moitié submergé. Photo : Donna Hastings

Elle indique que l'hébergement est cependant épargné par les inondations. Elle affirme que la pourvoirie est isolée car la route 314 est fermée. Elle s'est, en effet, affaissée en raison de l'eau.

Il n'y a donc aucun moyen d'entrer ou de sortir , déclare-t-elle.

La situation dans d'autres parcs au Manitoba

Les endroits suivants du parc provincial Whiteshell connaissent également des fermetures ou des ouvertures retardées de la saison de camping :

Lac Brereton : certains sites sont fermés en raison des inondations.

Lac Caddy : ouverture retardée au moins jusqu’au 20 mai en raison de l'humidité présente dans le sol.

Falcon Beach et lac West Hawk , y compris le West Hawk Trailer Village : certains sites seront fermés jusqu’au 20 mai, y compris ceux offrant tous les services et ceux situés à proximité de l'eau.

L’ouverture du parc provincial de Saint-Malo a été repoussée au 20 mai en raison des sols gorgés d’eau et du fait qu’il est impossible d’accéder aux toilettes en raison de tuyaux gelés.

Le parc provincial Rivers devra fermer partiellement son terrain de camping, en particulier les sites situés près de l'eau, jusqu’au 20 mai.

Le parc provincial Stephenfield sera également fermé au moins jusqu’à cette date en raison de problèmes d’approvisionnement en eau, et le camping du parc provincial du lac Saint-George est fermé jusqu’à nouvel ordre en raison d'eau sur les routes pour y accéder.

Selon la province, les terrains de camping du nord, de l’ouest et d’autres régions plus élevées, notamment Duck Mountain et Porcupine Hills, sont encore recouverts d’une quantité substantielle de neige et pourraient subir d’autres retards.

Par ailleurs, sur la page Facebook du Parc national du Mont-Riding, il est indiqué depuis mardi que le Chemin du lac Audy est fermé entre l'entrée sud du parc depuis cette route et la route 10.

Avec des informations de Darren Bernhardt et Meghan Ketcheson