Tramway : Bruno Marchand répond aux craintes des commerçants sur René-Lévesque

Je comprends les craintes , a indiqué Bruno Marchand en marge d'un point de presse de l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) mercredi. C'est normal que quelqu'un qui a pignon sur rue dans un secteur qui va être réaménagé [en ait] .

Mardi, des commerçants ont demandé à la Ville de Québec de faire marche arrière en ce qui concerne l'implantation du tramway sur le boulevard René-Lévesque. Plus précisément, sur la voie partagée entre les avenues de Bourlamaque et de Salaberry, qui aura un impact négatif sur la circulation automobile et la sécurité des citoyens, selon eux.

Le maire n'est pas d'accord sur ces points. Quand on me parle de sécurité des piétons et des cyclistes, c'est facilement démontrable qu'avec une rue partagée, les cyclistes et piétons seront mieux protégés, il va y avoir moins d'accidents, c'est documenté partout dans le monde , répond Bruno Marchand, qui croit que les citoyens bénéficieront de l'ajout d'un tramway dans le secteur.

Une rue partagée s'étalerait sur le boulevard René-Lévesque de l'avenue de Salaberry à l'avenue de Bourlamaque. Photo : Ville de Québec

Il concède toutefois qu'en ce qui concerne la livraison de marchandises sur René-Levesque, où les camions seront appelés à s'immobiliser sur le segment de 500 mètres partagé avec le tramway, la Ville aura des solutions à trouver.

« Il faudra penser comment on fait les livraisons, à quelle heure on les fait, comment on facilite la vie des commerçants. » — Une citation de Bruno Marchand

Le maire se dit ouvert à en faire plus pour mieux communiquer avec les commerçants inquiets, mais il invite ces derniers à se présenter aux séances de consultations organisées par la Ville sur le projet pour faire part de leurs inquiétudes.

Le maire de Québec, Bruno Marchand. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Si on en fait [des consultations] pis vous ne venez pas, je n'ai pas à vous blâmer, mais ne dites pas que la Ville ne fait pas d'efforts , indique-t-il.

Un tunnel plus long?

Plusieurs commerçants aimeraient que le tronçon partagé de 500 mètres soit remplacé par une prolongation du tunnel souterrain vers l'ouest. Le tramway émergerait alors à l'avenue des Érables, au lieu de l'avenue Turnbull.

Bruno Marchand rejette cette option, qui diminuerait l'achalandage au centre-ville, selon lui.

Moi si j'étais commerçant sur Cartier je ne voudrais pas d'un tunnel. C'est la pire des choses qui va arriver pour leur commercialisation, parce que quand on passe sous terre, on n'arrête pas , a exprimé le maire.

Déneigement

Certains propriétaires de commerces craignent que se déplacer dans le secteur devienne très compliqué, lors de tempêtes hivernales. Je ne partirai pas pour venir m’acheter un steak ici en plein hiver, quand il y a une tempête de neige , a déclaré mardi Bruno Drouin, l’un des copropriétaires de l'épicerie Provision, sur l’avenue Cartier.

Les jours de tempête, c'est toujours difficile. C'est pas le tramway qui rend ça difficile. Quand on dit ça, je pense qu'on fait dévier le débat , a répondu Bruno Marchand.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et d'Olivier Lemieux