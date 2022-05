Uashat mak Mani-utenam et le Cégep de Sept-Îles s’unissent dans le domaine de l’innovation

La Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam (SDEUM) a annoncé mercredi matin qu'elle compte s'impliquer dans l'entreprise UP Innuvations fondée en 2021 par le Cégep de Sept-Îles.

L'entreprise vise à commercialiser les propriétés intellectuelles développées au sein du cégep, explique le directeur général du Cégep de Sept-Îles, David Beaudin.

On s'est rendu compte que dans nos centres de recherche, on travaillait beaucoup sur des produits innovants, et c'est très difficile de les amener à terme , lance-t-il.

Avec ce projet, la SDEUMSociété de développement économique de Uashat mak Mani-utenam voulait répondre à la demande du premier ministre François Legault, qui veut encourager des initiatives dans le domaine de l’innovation. Avec UP Innuvations, le groupe qu'on a mis en place, notre collaboration, on répond à cette demande , affirme l'agent de développement économique pour la SDEUMSociété de développement économique de Uashat mak Mani-utenam , Jonathan Pinette-Grégoire.

Il est prévu que les éventuels actionnaires de Up Innuvations pourront se partager entre eux les propriétés intellectuelles développées par l'entreprise, qui œuvre dans la recherche technologique.

Jonathan Pinette-Grégoire espère que l'implication de son organisation pourra stimuler l'entrepreneuriat au sein de la communauté. Un désir partagé par le directeur général du cégep de Sept-Îles, David Beaudin.

« Avec le projet qu’on démarre aujourd’hui, on veut trouver des investisseurs qui vont nous permettre de prendre ces projets innovants et leur donner un souffle pour leur permettre de créer de la richesse dans le milieu. » — Une citation de David Beaudin, directeur général du cégep de Sept-Îles

Le cégep de Sept-Îles demeure l'unique actionnaire de l'entreprise pour l'instant, après avoir investi près d'un demi-million de dollars en l'espace de deux ans.

La MRC de Sept-Rivières a aussi annoncé mercredi un investissement de 150 000 $ dans l'entreprise, mais elle ne deviendra pas actionnaire dans le projet.