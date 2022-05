30 % des patients des Laurentides soignés jusqu’en Ontario

Un groupe d’élus municipaux et de médecins des Laurentides ont obtenu mardi des appuis politiques à l’Assemblée nationale.

Cette région se classe parmi les dernières au Québec en ce qui a trait à l’accessibilité aux soins dans leur ensemble et elle n’a pas pu bénéficier d’une mise à niveau importante de ses infrastructures depuis plus de 30 ans , a déclaré le député indépendant de Chomedey, Guy Ouellette.

Ce dernier a fait adopter une motion en compagnie de représentants de tous les partis d’opposition afin d’opérer un rattrapage financier pour la région des Laurentides .

Comme l’a expliqué sur place le président de la Coalition Santé Laurentides, Marc L’Heureux, c’est rendu que près de 30 % des patients des Laurentides doivent sortir pour recevoir des soins et services .

Marc L'Heureux, président de la Coalition Santé Laurentides Photo : Assemblée nationale

Ils doivent aller à Laval ou Montréal, et certains se rendent jusqu’en Montérégie, et bon nombre de Laurentiens se dirigent vers Hawkesbury, en Ontario , a ajouté M. L’Heureux, qui est également vice-président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides.

On veut une accélération des travaux à l’Hôpital de Saint-Jérôme et une augmentation du nombre de médecins dans les Laurentides , a lancé de son côté le Dr Simon-Pierre Landry, médecin de famille à Mont-Tremblant et à l’urgence de l’Hôpital Laurentien.

Le Dr Simon-Pierre Landry est porte-parole de la Coalition Santé Laurentides. Photo : Radio-Canada / Assemblée nationale

En 2020, Radio-Canada faisait état de retards pour un agrandissement majeur de plus de 500 millions de dollars de l’Hôpital de Saint-Jérôme et de la nécessité de construire un bâtiment temporaire.

Radio-Canada dévoilait récemment l’état lamentable de l’Hôpital de Mont-Laurier ainsi que les nombreux impacts de la pénurie de personnel pour les soins aux patients.

La PDG peu optimiste

Lors d’une entrevue fin avril, la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry, reconnaissait que beaucoup de sites dans les Laurentides ont manqué d'amour et de rénovations .

Cela dit, elle entretenait peu d’espoir de pouvoir accélérer la cadence. Les projets dépassent tous les budgets octroyés au plan québécois des infrastructures, donc on a des démarches à faire pour rationaliser et faire des phases deux , a-t-elle précisé.

Rosemonde Landry, présidente directrice générale du CISSS des Laurentides Photo : Radio-Canada