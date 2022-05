Un rapport recommande à la Ville de Regina de s’attaquer aux bâtiments désaffectés

Le rapport de l'administration municipale s'est donc penché sur les structures non sécurisées ou barricadées, celles qui sont endommagées par le feu, des propriétés abandonnées ou fermées par des panneaux. La Ville cible également les personnes qui commettent plusieurs infractions sur ces genres de propriétés.

Selon le document, les logements délabrés peuvent être à l'origine de problèmes de voisinage récurrents comme les grands rassemblements et les incendies de structures. Certaines maisons sont occupées illégalement par des personnes qui ne jouissent d'aucun droit de propriété.

La principale recommandation du rapport porte sur une application plus forte et plus rapide des règlements municipaux. La Ville veut imposer des amendes pour les bâtiments non sécurisés, à partir de 1500 $ pour la première infraction.

Les changements proposés sont conformes au plan de sécurité et de bien-être communautaire de la Ville, estime le comité exécutif.

Des bâtiments non sécurisés recensés

Environ 270 maisons abandonnées ont fait l'objet d'une enquête à Regina, depuis mars 2021. Les autorités municipales estiment que 175 structures ne sont pas sécurisées par an.

S’agissant des maisons barricadées, un inventaire a révélé que le quartier North Central a lui seul, en comptait 129. Il y a actuellement 10 dossiers ouverts pour des propriétés endommagées par le feu.

Depuis mars 2021, un total de 21 propriétés ont été démolies à Regina, en raison de leur mauvais état physique. Parmi celles-ci, sept ont été démolies par les propriétaires et 14 par la Ville. Le coût de la démolition varie de 8000 à 31 500 dollars pour une maison.

Le comité exécutif recommande le recrutement de trois agents d'exécution des arrêtés municipaux supplémentaires. Ce projet d’embauche risque de coûter à la Ville de Regina 360 000 $ par an.

Avec les informations de Deanna Patterson