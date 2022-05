Un Albertain accusé de fraude en lien avec la vente de fourrage

Scott James Piggott est accusé de fraude de plus de 5000 $ et de vol de plus de 5000 $. Le début de son procès est prévu le 1er mai 2023.

C'est un avocat de l'équipe des procureurs spécialisés qui a déposé des accusations contre Scott James Piggott. Cette équipe du bureau des procureurs se charge entre autres des dossiers d'allégations de fraudes et de vols de plus de 500 000 $.

L’Albertain fait face à des accusations similaires à Drumheller et Taber. Aucune date n'a encore été choisie pour ces procès.

Scott James Piggott est également accusé de non-respect de ses conditions de mise en liberté. Un porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada GRCGendarmerie royale du Canada de l’Alberta a d’ailleurs déclaré que ce manquement est lié à l’achat de foin ou d’autres récoltes.

L’avocat de Scott James Piggott, Pat Fagan, et les procureurs n’ont pas voulu commenter l’affaire.

Un lien avec le Montana

Le procureur général du Montana, Austin Knudsen, a mis en garde les éleveurs de cet État contre des escroqueries liées aux aliments pour le bétail. Il allègue notamment que la compagnie New Way Ag a volé plus de 5 millions de dollars US à des éleveurs en ne leur envoyant pas le fourrage qu'ils avaient acheté et payé.

Le directeur des communications du ministère de la Justice du Montana, Kyler Nerison, précise que des enquêteurs ont établi un lien entre Scott James Piggott et cette compagnie, mais les détails de lien sont encore flous.

Les informations collectées sur New Way Ag permettent de déterminer que cette compagnie exploitée à Okotoks est enregistrée au nom d’une femme. Une source proche de l’enquête révèle que cette personne a un lien de parenté avec Scott James Piggott.

Kyler Nerison ajoute que cette compagnie fait toujours l'objet d'une enquête et que le ministère de la Justice du Montana surveille l’issue de ce qui se passe à Lethbridge.

Selon Kyler Nerison, New Way Ag vend du foin, de la paille d’orge et de blé dans une publicité diffusée dans des publications spécialisées et à la radio. Des éleveurs du Montana, et un du Wyoming ont ainsi été fraudés.

L’annonce donne un numéro de téléphone avec l'indicatif régional albertain 587 et précise que l’entreprise est là pour aider les éleveurs à garder leurs troupeaux .

Ils prennent l’argent et s’enfuient , souligne le représentant du département de la justice du Montana. C’est pitoyable de voir des gens prendre avantage sur d’autres personnes .

Il ajoute qu'un éleveur du Montana a perdu 100 000 $ et que depuis qu'ils ont publié un avis pour prévenir les éleveurs, ils ont eu des appels de plusieurs personnes ayant vécu une expérience similaire.

Un fermier forcé de recourir à une banque alimentaire

Un agriculteur du nord-est de l’Alberta à qui CBC/Radio-Canada a accordé l'anonymat affirme avoir eu affaire à Scott James Piggott il y a trois ans. À cette époque, celui-ci se faisait appeler Scott Perry. L'agriculteur précise qu’il a pris connaissance de l’identité véritable de Scott James Piggott après avoir communiqué avec la police.

Le septuagénaire affirme qu'il a expédié de l'orge d'une valeur de 255 000 $ à une compagnie et n'avoir été payé que 25 000 $. La compagnie lui aurait fourni une série d'excuses pour expliquer les fonds manquants.

Aucune de ces déclarations n’a été prouvée devant une Cour de justice.

À mon âge, je ne récupérerai pas [cet argent] , dit-il. Je suis ruiné. On doit emprunter de l’argent.

En plus d’emprunter de l’argent, l’agriculteur précise qu’il a également recours à une banque alimentaire.

Avec les informations de Meghan Grant, Bryan Labby et Jane Markus