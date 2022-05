Quatre territoires naturels toujours en attente d’être protégés au Bas-Saint-Laurent

Les deux organismes lancent donc une nouvelle campagne de protection pour la protection et la mise en valeur de ces territoires naturels qu'ils ont baptisés Les sept merveilles du Bas-Saint-Laurent .

Pour ce regroupement, ces territoires sont d'une incroyable beauté et disposent d'un grand potentiel récréotouristique .

Le directeur adjoint du CREBSLConseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent , Patrick Morin, soutient que l'adoption, en février dernier, du projet de loi 21, qui vise à mettre fin à la recherche et à la production d’hydrocarbures au Québec, a retiré le dernier obstacle qui se dressait toujours, selon lui, devant le gouvernement quant à la création d'aires protégées supplémentaires.

« Il n'y a plus d'obstacles à la création de ces aires protégées là. Donc, c'est le temps de les protéger et on demande au public et aux décideurs de continuer de mettre de la pression sur le gouvernement. »