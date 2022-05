L’inflation ralentit un peu aux États-Unis, mais reste très élevée

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 8,3 % en avril par rapport à l'année précédente, selon les données publiées mercredi par le département du Travail. Ce chiffre est légèrement inférieur à la hausse de 8,5 % sur une base annualisée enregistrée en mars, son niveau le plus élevé depuis 1981.

Par rapport au mois précédent, l'indice des prix à la consommation a par ailleurs grimpé de 0,3 % en avril, la hausse la plus modeste enregistrée en huit mois. En mars, la hausse mensuelle avait été de 1,2 %.

Si les plus récentes données peuvent laisser espérer que le pic a été atteint, la situation reste difficile pour des millions de consommateurs – et d'électeurs –, inquiets de l'état de l'économie.

Bien qu'il soit encourageant de constater que l'inflation annuelle s'est modérée en avril, le fait demeure que l'inflation est inacceptable. Comme je l'ai dit hier, l'inflation est un défi pour les familles de tout le pays et la réduire est ma principale priorité économique , a réagi le président Joe Biden par voie de communiqué, faisant écho à la préoccupation exprimée par les Américains dans les sondages.

Le président démocrate, qui voit la hausse du coût de la vie éroder une popularité déjà faible, tente de convaincre les Américains que la Maison-Blanche fait tout en son pouvoir pour agir sur les fronts qu'il peut contrôler, tout en insistant sur l'impact de la guerre en Ukraine sur les prix.

En visite dans une ferme de Kankakee, en Illinois, il a annoncé des mesures très ciblées destinées à contrer la hausse des prix causée par Poutine et à réduire les coûts pour les agriculteurs, de même que le prix des denrées alimentaires.

« En ce moment, l'Amérique se bat sur deux fronts. Chez nous, c'est l'inflation et la hausse des prix. À l'étranger, c'est d'aider les Ukrainiens à défendre leur démocratie et de nourrir ceux qui ont faim dans le monde à cause des atrocités commises par la Russie. »