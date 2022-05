Le transport du midi est maintenu pour la moitié des élèves de Kamouraska–Rivière-du-Loup

Au cours des cinq dernières années, le prix du transport du midi avait déjà connu des hausses significatives, passant de 260 $ à 400 $.

Les neuf écoles qui bénéficieront du service sont l’école Lanouette à Saint-Antonin; l’école Saint-Modeste; les écoles Saint-François-Xavier, La Croisée I et II, Roy et Joly à Rivière-du-Loup; l’école Sacré-Cœur à La Pocatière et l’école de la Pruchière à Saint-Pacôme.

Les circuits maintenus sont ceux pour lesquels on compte présentement le plus d’utilisateurs, selon le CSScentre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, qui indique que cela correspond à plus de la moitié de sa clientèle.

Certains trajets pourraient toutefois être annulés si le nombre d’inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 est insuffisant.

Le centre de services scolaire soutient que la décision de mettre fin au transport scolaire du midi dans les autres écoles du territoire a été prise à la suite de discussions avec les transporteurs, puisque le tarif aurait été de plus de 2000 $ par élève.

Dans ces écoles, les parents qui le souhaitent pourront inscrire leur enfant au service de garde pour l’heure du midi.