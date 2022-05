Une 3e option de genre sur les contraventions en Saskatchewan

Le gouvernement de la Saskatchewan a choisi d’ajouter un X pour indiquer un genre non spécifié sur les contraventions données par les policiers de la province.

La police de Regina a salué cette décision comme un développement positif , tandis que le Service de police de Prince Albert accueille favorablement les changements apportés aux pratiques et aux procédures qui mèneront à un engagement et à une interaction plus positifs au sein de notre communauté .

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Saskatchewan a affirmé que la nouvelle case ne changera pas le travail des agents, car l'obtention de cette information faisait déjà partie de nos processus , mais qu'elle est heureuse de donner aux personnes la possibilité de s'auto-identifier .

Les services de police de Regina et de Saskatoon précisent qu'ils ont déjà la possibilité de ne pas remplir la case reliée au sexe dans leur système. D’ailleurs, les deux corps policiers peuvent ajouter de l’information supplémentaire, comme les pronoms, dans les dossiers des individus.

Un pas dans la bonne direction

Ariana Giroux est à la tête de l’organisme UR Pride et accueille cette décision comme un pas dans la bonne direction parce que plusieurs personnes dans la province s'identifient comme non-binaires.

Mais Ariana Giroux souhaite que cette option soit disponible sur plus de documents.

Le gouvernement reconnaît sans aucun doute l'existence des personnes de genre différent, mais il rate la cible , a rappelé Ariana Giroux. C’est bien d’avoir l’option du X, mais est-ce que nous l'incluons dans tout le système? , s'interroge Ariana Giroux.

Ariana Giroux espère que ce changement va aussi améliorer les relations entre les policiers et les personnes issues de la diversité dans la province.

Nos politiques reflètent également ce changement. Il existe des dispositions visant à garantir que les personnes sous notre garde soient traitées avec respect , a ajouté la porte-parole du service de police de Regina Elizabeth Popowich.

Le sergent d'état-major à la police de Saskatoon, Patrick Barbar, s’attend à un meilleur dialogue grâce à cette mise à jour sur les billets d’infraction.

Les agents ont une vie normale en dehors de la police et ne sont pas forcément en contact avec des personnes de la communauté LGBTQ+.Je pense que cela permet une meilleure compréhension et un meilleur apprentissage , a-t-il déclaré.

Le 25 mars 2019, une troisième option pour la désignation du genre entrait en vigueur sur les permis de conduire de la Société des assurances de la Saskatchewan (SGI).

Puis, en février dernier, la désignation du sexe n’est a perdu son caractère obligatoire en raison d’une plainte déposée à la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan. Selon celle-ci, l’option du X sur le permis de conduire ne reflétait pas la réalité des plaignants, avait expliqué une porte-parole SGISociété d’assurances de la Saskatchewan .

Avec les informations de Jessie Anton