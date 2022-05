Prolongement de l’A-20 : Trois-Pistoles veut l’avis du BAPE et la réfection de la R-132

Les élus de Trois-Pistoles demandent au gouvernement provincial d'inclure la portion de la route 132 entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles dans le mandat du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement concernant le prolongement de l'autoroute 20.

Une résolution à cet effet a été adoptée lundi lors de la séance publique du conseil municipal puisque le projet de prolongement de l’autoroute 20 a été remis au Plan québécois des infrastructures (PQI) en mars lors du dépôt du budget provincial.

Le segment visé a déjà fait l’objet d’une consultation et d’un avis du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement , mais cela remonte à 2002. Il y a 20 ans, le gouvernement prévoyait alors prolonger l’autoroute entre Cacouna et Trois-Pistoles. Les données recueillies à l’époque ne sont cependant plus représentatives après une aussi longue période selon le maire, Philippe Guilbert.

Il y a une mise à jour qui est à faire, c’est pour ça qu’on a demandé au gouvernement de réinclure (sic) ce tronçon-là dans les études , explique celui qui s’est fait élire l’automne dernier.

M. Guilbert réitère l'importance de faire cette nouvelle analyse au BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement . C’est surtout par rapport à notre approche sur l’environnement, sur le milieu naturel. Il y a beaucoup de choses qui ont changé , souligne-t-il.

Le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le maire est d’avis que les paramètres actuels doivent être tenus en compte, surtout en ce qui a trait au pont de la rivière Trois-Pistoles. Il y a tellement de paramètres techniques à considérer. « C’est un milieu naturel, c’est un écosystème qui est très fragile donc c’est sûr qu’il faut faire très attention par rapport au pont , indique Philippe Guilbert. En entrevue à l’émission Info-Réveil mercredi, le maire a aussi affirmé que la section de route qui enjambera la rivière mériterait une étude en soi.

Pourquoi ne pas améliorer la route 132?

Le conseil municipal de la Ville de Trois-Pistoles a aussi demandé dans cette résolution que le gouvernement priorise la réfection de la route 132 au lieu du prolongement de l’autoroute 20.

Le maire affirme que cet axe routier d’importance doit être entretenu. [Qu'il y ait un prolongement de l'autoroute] 20 ou pas, la 132 doit être améliorée. Il y a des enjeux de sécurité à certains endroits qui sont prioritaires selon nous , clame le maire de Trois-Pistoles.

« On est conscients qu’il y a des enjeux par rapport au réseau routier dans l’est. On est conscients de ça, mais on veut trouver la meilleure solution. » — Une citation de Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles

Philippe Guilbert estime que le prolongement de l’autoroute est loin d’être la meilleure solution et il ne s’en est jamais caché. Il y a beaucoup d’autres choses qui n’ont pas été évaluées encore, qu’on devrait évaluer, par exemple, d’autres types de transport.

Bien qu’il s’inscrive en faux par rapport à la majorité des élus de la région, il persiste et signe. Le maire affirme n’avoir jamais subi de pression de la part de ses homologues.

Trois-Pistoles compte acheminer une copie de la résolution adoptée cette semaine au bureau du député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, de même qu’au bureau du premier ministre, François Legault et du ministre des Transports, François Bonnardel.