Des conseils pour surmonter la première vague de chaleur en Outaouais et à Ottawa

Alors que le thermomètre pourrait atteindre les 31 degrés Celsius, jeudi et vendredi, à Ottawa et en Outaouais, avec un humidex possible à 35 degrés pour vendredi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rappelle les consignes de base pour se protéger de la chaleur et des rayons UV émis par le soleil.

Les premiers jours chauds sont arrivés dans la région. Mercredi, le mercure devrait atteindre les 29 degrés Celsius avec un indice UV de 9 ou très élevé est annoncé. La situation va se prolonger dans les deux prochains jours.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais tient donc à rappeler que la chaleur peut causer une déshydratation. Pour la détecter, celle-ci se manifeste par une soif intense, une fatigue inhabituelle, des maux de tête, des étourdissements, de l’enflure aux mains, aux pieds et aux chevilles et des crampes musculaires.

En absence d’intervention, l’état peut s’aggraver, pouvant aller jusqu’au coup de chaleur qui peut se reconnaître par une température du corps élevée, de la confusion et un évanouissement , rappelle le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dans un communiqué diffusé mercredi, précisant que le coup de chaleur est une urgence médicale .

Des conseils pour se protéger de la chaleur

Les personnes âgées, les nourrissons et jeunes enfants, les personnes avec des maladies chroniques, surtout les maladies du cœur, des poumons, des reins et certains troubles de santé mentale, les personnes qui ont besoin d’aide pour boire et les personnes qui travaillent à l’extérieur ou qui sont exposées à la chaleur d’autres sources sont plus à risque.

Pour se protéger, il est recommandé de boire beaucoup d’eau tout au long de la journée, même quand on ne ressent pas la soif, pour le bébé allaité, d’offrir le sein à la demande, d’éviter les boissons alcoolisées et sucrées et celles contenant de la caféine comme le thé et le café, de se rafraîchir la peau avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour et, pour l’adulte, de prendre une douche ou un bain frais chaque jour ou plus au besoin, et pour les bébés et les enfants, de prendre un bain ou une douche tiède au moins deux fois par jour.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais préconise également de passer au moins deux heures par jour dans les endroits climatisés ou plus frais, de fermer les rideaux ou stores lorsque le soleil brille et de ventiler si possible lorsque la nuit est fraîche.

Il est également préférable de planifier les activités extérieures et les sorties au parc à des périodes plus fraîches de la journée et de diminuer l’intensité des activités au besoin.

Mieux vaut rester à l'ombre quand l'indice UV est élevé, rappelle le CISSS de l'Outaouais (archives). Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Il est important de ne jamais laisser un enfant ou un bébé seul dans une voiture ou une pièce mal aérée, même quelques minutes, rappelle les autorités de santé publique.

En cas de malaise ou pour toutes questions, il est possible d’appeler Info-Santé au 811 et, en cas d’urgence, de faire le 9-1-1.

En raison de l’indice UV élevé annoncé pour les prochains jours, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais encourage également les résidents à se protéger du soleil et à s’informer sur l’indice UV avant de sortir.

Tout le monde est à risque de coups de soleil. Particulièrement les enfants de moins de 18 ans et les personnes qui ont la peau pâle , écrit le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais qui recommande de rester à l’ombre le plus possible et de porter des vêtements légers, d’utiliser des lunettes de soleil et, en cas d’exposition, d’appliquer régulièrement une crème solaire dont le facteur de protection solaire est de 30 ou plus.

Interdiction de faire des feux en Outaouais

Mardi, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a annoncé la mise en place d’une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité pour une durée indéterminée en raison des conditions météorologiques.

En Outaouais, cette annonce concerne Gatineau, ainsi que les MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau, des Collines-de-l’Outaouais, de la Vallée-de-la-Gatineau et de Pontiac.

Cette interdiction est entrée en vigueur le 10 mai, à 8 h.

Présentement, 12 incendies sont en activité au Québec. Depuis le début de la saison de protection, 138 incendies de forêt ont touché 114,2 hectares. La moyenne des dix dernières années à la même date est de 102 feux pour une superficie de 82,4 hectares.