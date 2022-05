Incendie sous le pont Montcalm : Bell poursuit Québec et Sherbrooke

Bell Canada intente une poursuite de plus d'un million de dollars contre la Ville de Sherbrooke et le gouvernement du Québec pour les dommages que ses installations ont subis lors de l’incendie criminel survenu sous le pont Montcalm, en août 2021.

Selon les pompiers, l'incendie aurait été causé par un article de fumeur échappé dans un tas de détritus accumulés par des squatteurs, sous le pont. L'incendie, qui a lourdement endommagé des câbles de télécommunication, a privé des abonnés de Bell d'un service téléphonique et Internet pendant plusieurs jours. La circulation sur le pont a également été entravée pendant des mois, le temps des réparations.

Pour Bell Canada, c’était à la Ville Sherbrooke, au ministère des Transports du Québec (propriétaire de la structure) et au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (propriétaire du terrain) d'assurer la sécurité, la salubrité et l'entretien des lieux.

« Les défendeurs sont responsables de l'incendie et des dommages subis par Bell. » — Une citation de Bell Canada

Selon la requête introductive d’instance déposée aux greffes du palais de justice de Sherbrooke, les autorités municipales et gouvernementales ne pouvaient ignorer les enjeux et les doutes reliés à la fréquentation non autorisée sous le pont Montcalm.

Les défendeurs étaient informés ou ne pouvaient ignorer que l’espace sous le pont Montcalm était fréquenté sans droit et sans autorisation par des individus, dont l’occupation était une source de nuisance et créait un risque à la sécurité et l'intégrité du pont Montcalm et des installations qu’il contenait , affirme Bell Canada dans sa requête.

L'entreprise a d'ailleurs déposé le rapport d’enquête fait par le Service de protection contre les incendies de Sherbrooke à la suite de l’événement du 11 août 2021 comme preuve à sa demande.

Un montant exigé pour la panne et les travaux de réparation

Un montant de 1 133 622 $ est réclamé pour essuyer les pertes liées à la panne majeure, qui a touché environ 2000 de leurs abonnés.

Le coût de la réparation d'équipement font aussi partie de cette réclamation.

Bell a dû procéder à la réparation des installations de Bell, dont les travaux se sont échelonnés sur plusieurs semaines, et ont impliqué une mobilisation importante de ressources financières, humaines et matérielles notamment en raison de la complexité liée à la restauration des services sous la structure du pont Montcalm , allègue Bell Canada.

Une partie du pont Montcalm, à Sherbrooke, a été fermée à la suite de l'incendie (archives). Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Le gouvernement du Québec et la Ville de Sherbrooke ont manifesté à la Cour supérieure leur intention de contester cette poursuite. La Ville a d'ailleurs mentionné qu'elle ne souhaitait pas commenter le dossier puisqu’il se trouve devant les tribunaux.

Les deux partis doivent préparer le dossier avant qu’il ne revienne au rôle de la Cour supérieure au cours des prochains mois.