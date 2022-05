La VG critique la gestion des centres des congrès de Québec et Montréal

La reddition de comptes des sociétés responsables de la gestion des centres des congrès de Québec et de Montréal ne permet pas d’évaluer de manière précise et fiable les retombées économiques qu’elles génèrent dans leur région respective, constate la vérificatrice générale.

Guylaine Leclerc a rendu public mercredi le tome du mois de mai 2022 du Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2021-2022.

L’auditrice en chef y consacre un chapitre entier à la Société du Centre des congrès de Québec (SCCQ) et à la Société du Palais des congrès de Montréal (SPCM), deux organismes relevant du ministère du Tourisme (MTO).

Retombées économiques surévaluées, évaluation laxiste par le MTOministère du Tourisme , exposition à des pertes additionnelles liées à la COVID-19, sous-investissement dans le maintien des actifs immobiliers : le rapport de Guylaine Leclerc ratisse large.

Apport réel

La vérificatrice générale observe notamment que les méthodes utilisées par la SCCQSociété du Centre des congrès de Québec et la SPCPSociété du Palais des congrès de Montréal ne permettent pas d’apprécier adéquatement leur performance en termes d’apport réel pour le Québec et pour leur région respective .

À titre d’exemple, dans son rapport annuel de gestion 2019-2020, la SCCQSociété du Centre des congrès de Québec a inclus les revenus fiscaux fédéraux de 2,8 millions de dollars dans son calcul des retombées économiques pour le Québec (argent neuf), évaluées à 30,1 millions.

Le Palais des congrès de Montréal a enregistré des pertes de revenus de 25,2 millions de dollars en 2020-2021 attribuables à la pandémie. (Archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Or, note la vérificatrice générale, ces revenus fiscaux ne constituent pas des retombées économiques pour le Québec.

L’apport réel des activités du Centre des congrès de Québec était plutôt de 27,3 millions, soit la valeur ajoutée aux activités économiques (20,5 millions) et les revenus fiscaux pour le Québec (6,8 millions).

De son côté, la SPCMSociété du Palais des congrès de Montréal utilise une méthode de calcul des retombées économiques des congrès internationaux qui surévalue de 13 % le nombre de participants.

Indicateur incontournable

La vérificatrice générale rappelle que la création des centres des congrès visait à favoriser la tenue d’événements pouvant générer du tourisme d’affaires et entraîner des retombées économiques et fiscales pour le Québec (argent neuf).

L’évaluation des retombées économiques générées au Québec constitue donc un indicateur de performance incontournable pour ce genre d’organisation , insiste Guylaine Leclerc.

À cela s’ajoute le peu d’analyses de la performance des sociétés effectuées par le ministère du Tourisme afin de s’assurer que les subventions qui leur sont versées sont adéquates et utilisées dans le respect des objectifs poursuivis.

Le rapport de la vérificatrice générale Guylaine Leclerc met en lumière de nombreuses lacunes dans la gestion des centres des congrès de Québec et de Montréal. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

De plus, les sommes allouées à la SCCQSociété du Centre des congrès de Québec et à la SPCMSociété du Palais des congrès de Montréal sont établies sur une base historique, sans égard à leur modèle d’affaires respectif.

Les montants sont établis en se référant au budget de l’année précédente, avec certains ajustements relatifs, par exemple, à l’inflation et à certains efforts de compression. Au final, les sommes versées en subventions sont maintenues d’une année à l’autre, sans prendre en considération la performance et le modèle d’affaires des centres , peut-on lire dans le rapport de la vérificatrice générale.

Plus de 50 M$ en subventions

Elle rappelle que les 54,5 millions offerts en subventions aux sociétés de gestion des centres des congrès de Québec et Montréal en 2019-2020 représentaient près du tiers du budget alloué au MTOministère du Tourisme .

Il importe donc que le ministère en fasse un suivi rigoureux , insiste Guylaine Leclerc.

Son rapport fait également état d’un sous-investissement pour assurer la pérennité des bâtiments et équipements nécessaires à l’exploitation des deux centres des congrès.

Au cours des huit dernières années, les sommes consacrées par la SPCMSociété du Palais des congrès de Montréal à la gestion de ses actifs étaient inférieures à 1,5 % de leur valeur de remplacement, un seuil minimal généralement utilisé comme balise.

Le rapport de la vérificatrice générale mentionne que la Société du Centre des congrès de Québec surévalue les retombées économiques réelles que génèrent ses activités. (Archives) Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Pourtant, note la vérificatrice, des experts indépendants ont calculé que les besoins en maintien d’actifs de la SPCMSociété du Palais des congrès de Montréal avaient plus que triplé entre 2015 et 2020.

À la SCCQSociété du Centre des congrès de Québec , les investissements dans le maintien d’actifs étaient en dessous du seuil de 1,5 % entre 2009-2010 et 2018-2019. La vérificatrice précise toutefois que la situation est moins problématique étant donné que le bâtiment principal du Centre des congrès de Québec est plus récent que celui du Palais des congrès de Montréal.

Encore à risque

Le rapport publié mardi par Guylaine Leclerc met également en lumière la vulnérabilité des deux sociétés de gestion à des pertes additionnelles attribuables à la COVID-19.

Même si elles ont ajusté leur stratégie d’affaires pour tenir compte du contexte pandémique, plusieurs risques demeurent , souligne le document.

Pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025, le nombre de congrès confirmés est inférieur à ce qu’il était avant la pandémie, en particulier au Centre des congrès de Québec.

De plus, les contrats signés comportent une clause de résiliation. Ainsi, dans l’éventualité où le contexte pandémique et les mesures sanitaires provoquaient l’annulation d’un événement, les deux sociétés seraient dans l’obligation de rembourser les acomptes versés par leurs clients, et ce, sans pénalité.