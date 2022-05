Un marché public sur le site de l’Expo agricole de Saint-Pascal au printemps 2023

Afin de valoriser le site de l’Expo agricole de Saint-Pascal sur une période plus longue que les quelques jours de l’événement, la Ville et la Société d’agriculture du comté de Kamouraska souhaitent y installer la « Place du marché ».

Le projet comprend un marché public intérieur et extérieur qui sera ouvert trois saisons par années, un atelier du savoir , où auront lieu des activités de formations, ainsi qu’un verger communautaire et un point de chute alimentaire.

Les travaux d’aménagement du site doivent débuter d’ici le début juin et se poursuivront jusqu’à l'automne. L’ouverture de la Place du marché est prévue au printemps 2023.

Ce projet est le fruit d’une démarche entamée à l’hiver 2021, à la suite de la création d’un comité de réflexion sur l’utilisation des lieux.

Le site de l’Expo agricole, qui appartient à la Société d’agriculture du Kamouraska, comprend sept bâtiments installés sur un terrain de cinq hectares, en plein cœur du centre-ville de Saint-Pascal. On s’est réunis et on a réfléchi à quoi faire avec ce site, qui depuis une centaine d’années, accueille bien entendu l’exposition agricole chaque année, mais ça fait en sorte que le site est ouvert au public seulement une grosse semaine par année , explique le chargé de projet à la Ville de Saint-Pascal, Jean-Philippe Grenier, en entrevue à l’émission Info-réveil.

« C’est un site qui est en plein cœur de la ville et qui a un potentiel fou. » — Une citation de Jean-Philippe Grenier, chargé de projet à la Ville de Saint-Pascal

La Place du marché occupera principalement l’un des sept bâtiments du site, soit celui surnommé le vieux bâtiment de 1917 , ainsi que la portion de terrain en face de l’édifice.

L'Expo agricole de Saint-Pascal attire habituellement des milliers de visiteurs chaque été (archives). Photo : Ville de Saint-Pascal

Jean-Philippe Grenier indique que le projet ne nécessitera pas de rénovations majeures. C’est un bâtiment qui a été construit de manière très solide, il a une bonne charpente, souligne-t-il. Il a été construit à l’époque pour accueillir une exposition de producteurs, donc on reprend l’existant, on ne fait que le remettre plus propre et à jour.

Le coût des travaux est évalué à environ 450 000 dollars.

Développement économique Canada contribuera à la hauteur d’un peu plus de 243 000 dollars, par l’entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés et Desjardins participera à la hauteur de 153 000 dollars par le biais Fonds du Grand Mouvement et du fonds d’aide au développement du milieu de la caisse Centre-Est-du-Kamouraska.

L'Expo agricole se tient sur le même site depuis plus d'une centaine d'années à Saint-Pascal (archives). Photo : Ville de Saint-Pascal

Une campagne de sociofinancement est prévue à l’automne pour compléter le budget et faire connaître le projet.

Redonner un approvisionnement alimentaire décent

Le responsable du projet note que la Place du marché est une façon, pour la Ville de Saint-Pascal et ses partenaires, de protéger le patrimoine bâti et de valoriser les entreprises bioalimentaires de la région, mais aussi, d’assurer une meilleure sécurité alimentaire.

Jean-Philippe Grenier rappelle que la fermeture de l’épicerie IGA, au centre-ville de Saint-Pascal, en 2021, a été un coup dur pour la municipalité. On avait vraiment besoin de trouver une façon de redonner une sécurité alimentaire, un approvisionnement alimentaire décent, dit-il. On s’est tourné vers les producteurs locaux et ils ont embarqué.