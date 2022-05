Densification : la CAQ joue à un jeu « dangereux », affirme Bruno Marchand

Le maire de Québec a lancé cette flèche à l'endroit du gouvernement caquiste mercredi en marge de l'ouverture des Assises 2022 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se tient dans la Capitale-Nationale.



D'autres membres de l'UMQ ont d'ailleurs réagi aux propos du ministre des Transports François Bonnardel, sur la densification urbaine.

Je suis qui moi, pour dire à une jeune famille : vu que la mode est à la densification, tu vas aller vivre dans une tour de douze étages ? , avait lancé le ministre Bonnardel en marge du dévoilement du projet de 3e lien bitube, en avril.

La densification n'est pas une mode. C'est une tendance planétaire lourde, qu'on se le tienne pour acquis , a répondu le président de l' UMQUnion des municipalités du Québec et maire de Gaspé, Daniel Côté.

Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Assis à ses côtés, Bruno Marchand en a ajouté une couche. Quand on nous dit que [la densification] c'est une mode, quand on nous dit : "on est qui pour dire aux gens où habiter" et surtout quand on confond occupation du territoire et densification. Il y a quelque chose qui est important, là, que les gens voient clair et le gouvernement ne peut pas aller jouer dans ce discours populiste-là qui est vraiment dangereux , a-t-il indiqué.

Limiter l'étalement urbain est nécessaire à la lutte aux changements climatiques, souligne Bruno Marchand.

Le gouvernement Legault doit distinguer l'occupation du territoire (s'établir dans une ville, y travailler) et le fait d'habiter loin de son milieu de travail, et donc d'avoir à conduire plusieurs kilomètres pour aller travailler, par exemple.

« Quand j'entends le gouvernement nous servir cet argument-là, je pense que c'est fallacieux. » — Une citation de Bruno Marchand, Maire de Québec.

Le climat et le logement sont d'ailleurs les deux priorités de l'Union des Municipalités du Québec lors de ces 100e assises qui doivent prendre fin vendredi.

Avec les informations de Louise Boisvert et d'Olivier Lemieux