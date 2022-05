Ottawa resserre les conditions pour acquérir des armes en vente légale

À compter du 18 mai, les particuliers, les commerçants et entreprises qui cèdent ou vendent des armes à feu sans restriction devront valider l’identité du destinataire et s’assurer de la validité de son permis d’arme à feu avant de procéder à la transaction.

Selon le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui annonçait mercredi de nouvelles mesures plus strictes pour faire l’acquisition d’armes au Canada, cette vérification de l’identité et de la validité du permis pourra être faite rapidement sur le portail Internet du programme canadien des armes à feu 24 heures sur 24 , a-t-il précisé.

Le commerçant ou la personne qui cède l’arme recevra en retour un numéro d’identification de la transaction qu’il devra ensuite utiliser pour conclure la vente ou la cession de l’arme.

Cette nouvelle règle contribuera à empêcher les personnes qui ne sont pas autorisées à posséder une arme à feu d’en obtenir une et éviter que ces armes tombent entre de mauvaises mains , a expliqué M. Mendicino.

En plus de mieux documenter les transactions d’armes et l'identité de ceux et celles qui les font, Ottawa étendra la période de vérification des antécédents des gens qui désirent se procurer un permis d’armes à feu à toute la durée de leur vie plutôt qu’aux cinq dernières années.

Retour des registres de vente obligatoire

En plus de valider formellement l’identité des clients qui se procurent des armes en vente légale, les commerçants auront la responsabilité de tenir un registre de leur inventaire et de leurs ventes, comme c’était le cas jusqu’en 2005.

Il sera ainsi plus facile pour les forces de l’ordre de retracer les armes à feu utilisées lors de crimes, a précisé le ministre Mendicino, en ajoutant que ces grâce à ces informations que la police a pu retracer Marc Lépine , l'auteur de la tuerie de Polytechnique.

Le ministre a pris bien soins de préciser qu'il ne s'agit pas là de l'instauration d'un nouveau registre national des armes à feu administré par le gouvernement. La tenue de ces registres incombera aux commerçants et aux entreprises et pourront être consultés au besoin par les autorités lors d'enquêtes sur des crimes.

« Ces registres seront détenus par les entreprises et non par le gouvernement et la police devra avoir des motifs raisonnables pour y avoir accès, souvent avec un mandat. » — Une citation de Marco Mendicino, ministre fédéral de la Sécurité publique

Ces nouveaux règlements qui entreront en vigueur le 18 mai prochain s’inscrivent dans le cadre de l’adoption du projet de loi C-71 en 2019 dans lequel le gouvernement Trudeau s’engageait à obliger les personnes ou entreprises qui cèdent ou qui vendent une arme à feu sans restriction à vérifier la validité du permis d’armes à feu du destinataire avant de conclure la transaction.

Les règlements annoncés aujourd’hui vont plus loin dans la mesure où ils obligeront les commerçants et entreprises à valider les permis et les identités directement auprès du registraire fédéral des armes à feu. Ce que réclamaient plusieurs groupes qui militent en faveur d’un meilleur contrôle des armes à feu au pays dont PolySeSouvient.

Ce resserrement du processus d'acquisition d'armes à feu survient au moment où la violence par armes à feu devient un problème de plus en plus préoccupant dans les grandes agglomérations urbaines du pays, notamment en raison de la prolifération des armes de poing et d'assaut qui entrent illégalement au pays.

Selon des données compilées par Statistique Canada, les crimes impliquant des armes à feu ont augmenté de 81 % au Canada depuis 2009. Un homicide sur trois au pays est aujourd'hui lié aux armes à feu. Des statistiques qui se répercutent sur la qualité de vie et le sentiment de sécurité des Canadiens dont 47 % estiment que la violence par arme à feu constitue une menace pour leur communauté