Une ressource pour les familles des femmes et filles autochtones disparues et assassinées

Si les violences vécues par les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones disparues ou assassinées sont bien documentées dans la littérature, les ressources pour appuyer leurs familles le sont beaucoup moins. Une équipe de chercheurs de l'Université Bishop's souhaite donc cartographier toutes les initiatives communautaires existantes à travers le pays afin de créer une ressource en ligne.

Le projet mené par les professeurs Vicki Chartrand, Genner Llanes-Ortiz et Alex Miltsov, du Département de sociologie, se déroule en collaboration avec des partenaires autochtones, dont la gardienne du savoir et activiste Gitxsan/Wet'suwet'en Gladys Radek, ainsi que la gardienne du savoir Tk’emlúpste Secwépemc Viola Thomas. L'équipe a d'ailleurs reçu une subvention de près de 300 000 $ du Conseil de recherche en ressources humaines du Canada pour mener à bien le projet.

L'idée a commencé à germer en 2008, lorsque la professeure Vicki Chartrand travaillait avec Gladys Radek sur le dossier des femmes autochtones disparues et assassinées. Gladys a perdu sa nièce en 2005. Elle a parcouru à pied sa nation d'un bout à l'autre cinq fois pour attirer l'attention sur la problématique [...] Elle liait aussi les familles et les communautés ensemble avec ses marches. Elle était capable de donner de l'espoir aux familles.

Avant les marches, personne, ou presque, ne parlait des femmes et des filles assassinées et disparues, affirme pour sa part Gladys Radek. C'était un sujet qui n'existait pas .

« Quand nous avons commencé les marches, nous avons réalisé que plusieurs familles de victimes travaillaient au sein de leur communauté pour sensibiliser les gens à leur cause, et faisaient de la pression pour obtenir les ressources nécessaires à la communauté. » — Une citation de Gladys Radek, gardienne du savoir et activiste Gitxsan/Wet'suwet'en

Les pressions combinées de toutes ces familles ont d'ailleurs mené à la tenue de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Gladys Radek était membre du Cercle conseil national des familles, qui a conseillé l'équipe de l'enquête. Pour elle, c'est la preuve que les communautés elles-mêmes peuvent répondre à leurs besoins, si elles ont les outils nécessaires.

Toutes nos communautés sont différentes, nos langues, nos cultures sont différentes. Alors nos besoins sont différents , ajoute Gladys Radek. Le gouvernement verse de l'argent à des organisations qui ne font pas grand-chose. Notre opinion est rarement prise en considération dans les décisions . D'où le besoin de recenser ces initiatives, soutient-elle, qui ont un réel impact sur les communautés.

Gladys Radek, alors qu'elle tient une photo de sa nièce, Tamara Chipman, disparue près de la route 16, la route des larmes, à l'est de Prince Rupert en 2005. Photo : Avec la gracieuseté de Gladys Radek)

Les deux femmes se sont ainsi mises à documenter les activités que les familles faisaient pour soutenir la communauté, l'aider à guérir ou encore prévenir la violence. Nous avons réussi à récolter 500 initiatives communautaires , souligne Gladys Radek.

Pour y parvenir, des entrevues ont été menées par l'équipe auprès de familles autochtones, les informations publiées dans les médias ont été compulsées et tous les témoignages de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont été lus.

Ça démontre non seulement qu'il y a de vastes ressources, compétences et forces dans les communautés autochtones, mais ça reflète aussi les nombreuses forces de la justice [communautaire] , ajoute pour sa part Vicki Chartrand.

« Ces activités sont vraiment riches et diverses. Cela va de l'éducation publique aux patrouilles communautaires, aux cercles de guérison et aux activités de mémoire et de soutien. » — Une citation de Vicki Chartrand, professeur adjoint au Département de sociologie à l'Université Bishop's

Drag the Red est l'une des initiatives qui a marqué Vicki Chartrand. Lancé en 2014 à la suite de la découverte du corps de Tina Fontaine dans la rivière Red, à Winnipeg, le projet vise à ratisser la rivière à la recherche de restes humains qui pourraient correspondre à des Autochtones portés disparus.

La police ne voulait pas fouiller la rivière davantage, car elle disait que ce serait dangereux et inefficace, explique-t-elle. La communauté, elle, a décidé de fouiller la rivière pour déterminer si d'autres femmes étaient disparues. Ils ont mis leurs ressources ensemble. Ils ont développé des boîtes à outils. Pour moi, c'était une réponse communautaire. C'était plus que l'imaginaire et les capacités que l'État peut faire.

« Ce que je vois, c'est la justice qui se rend dans les communautés elle-même avec le soutien et les ressources. » — Une citation de Vicki Chartrand, professeur adjoint au Département de sociologie à l'Université Bishop's

Pour fouiller le fond de la rivière, un bateau a été construit aux ateliers de l'entreprise Zag Fab Boats, au Manitoba. Photo : Unifor/Twitter

En diffusant ses ressources sur le web, Vicki Chartrand espère ainsi les rendre plus accessibles à toutes les communautés. D'autres familles pourraient utiliser ces ressources , explique-t-elle. Gladys Radek affirme également que des communautés pourraient s'inspirer de ce qui se fait ailleurs.

Certaines communautés ont des ressources pour des jeunes, d'autres non, donne-t-elle en exemple. Notre travail est aussi de trouver ce qui pourrait aider ces communautés, et les aider à les obtenir. Notre gouvernement doit mettre l'argent dans les bonnes ressources.

Vicki Chartrand explique qu'il reste plusieurs étapes à franchir avant de parvenir à mettre en ligne ce répertoire, mais elle espère que cette ressource sera disponible d'ici 2025.