Le ministre Guilbeault poursuivi pour avoir approuvé le projet pétrolier Bay du Nord

Équiterre et la Fondation du Sierra Club du Canada poursuivent le ministre de l’Environnement et des Changements climatiques Steven Guilbeault en raison de l’approbation récente du projet d’exploitation pétrolière Bay du Nord de la compagnie norvégienne Équinor.

Dans un communiqué, les deux organismes disent que l'approbation du projet va à l'encontre des obligations internationales du Canada et de l'appel pressant à réduire les émissions mondiales .

Le groupe Écojustice, au nom des deux organismes, a déposé une poursuite contre le ministre à la Cour fédérale le 6 mai.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault a autorisé le projet le 6 avril dernier. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le ministre fédéral de l’Environnement et des Changements climatiques Steven Guilbeault a donné son aval au mégaprojet au large de Terre-Neuve le 6 avril dernier.

Le projet Bay du Nord, de la multinationale norvégienne Equinor en collaboration avec la compagnie canadienne Husky Energy, prévoit exploiter un gisement de pétrole en eau profonde, une première au pays. Alors qu'Equinor pensait au départ pouvoir extraire 300 millions de barils, ce nombre a plus que triplé dans les estimations plus récentes.

À l'encontre du rapport du GIEC

Cette approbation est survenue quelques jours seulement après la publication d’un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques (GIEC), qui appelait à une baisse radicale de la production et de la consommation d’énergies fossiles dans le monde.

Le ministre Guilbeault avait justifié sa décision en indiquant que selon l’évaluation du gouvernement fédéral, le projet n’était pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale . L’approbation est aussi conditionnelle à ce que le projet soit carboneutre d’ici 2050.

Bay du Nord est un gisement que souhaite exploiter la compagnie pétrolière norvégienne Equinor et Cenovus Energy, un partenaire local. Il est situé en eau profonde dans le bassin de la passe flamande, à environ 500 kilomètres à l'est de Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : Equinor

Les organismes qui intentent la poursuite estiment que le gouvernement fédéral fait fausse route.

La rhétorique de l'industrie et des gouvernements selon laquelle on saurait produire du ‘pétrole propre’ omet que le processus d'extraction du pétrole ne représente que 10 % des émissions d'un projet pétrolier. En fait, les 90 % restants proviennent de la combustion du pétrole. Les estimations les plus récentes indiquent que Bay du Nord pourrait produire entre 300 millions et un milliard de barils de pétrole au cours de sa durée de vie. Autrement dit, près de 400 millions de tonnes de carbone, soit l'équivalent des émissions de GES 7 à 10 millions d’autos de plus sur nos routes par an , déclarent-ils.

Bay du Nord représente 3,5 milliards de redevances pétrolières pour le gouvernement provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, la province la plus endettée au pays. Le gouvernement provincial envisage aussi la création de milliers d’emplois liés au projet.

Le gouvernement provincial a refusé de commenter la poursuite, puisqu’il n’y est pas directement interpellé.

Le bureau du ministre Steven Guilbeault n'avait pas encore réagit au moment d'écrire ces lignes, mais promettait de le faire sous peu.

Des projections en Norvège pour contester le projet

En marge de l’assemblée générale annuelle de la pétrolière Équinor en Norvège, Équiterre, le Sierra Club et des organismes environnementaux locaux ont organisé la projection de messages de contestation sur certains édifices, dont une sur le bâtiment où se tenait la rencontre à Stavanger.

Une autre projection a été faite sur un silo à Stavanger en Norvège, où on peut lire Equinor, des milliers de Canadiens s'oposent à votre projet Bay du Nord. Photo : POW-projectiononwalls.com

Une publicité a aussi été publiée dans le journal norvégien Stavanger Aftenblad. La publicité montrait un paysage du littoral de Terre-Neuve et demandait aux Norvégiens d’appuyer les Canadiens dans leurs efforts pour protéger l’Environnement.

Des manifestants s'opposent au projet d'extraction pétrolière Bay du Nord à Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador le 11 mai 2022. Photo : Radio-Canada / Ted Dillon

Des manifestations ont aussi eu lieu simultanément à Saint-Jean de Terre-Neuve pour dénoncer le projet.