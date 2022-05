Plusieurs mémoires attendus à la Commission sur les caribous forestiers à Alma

À quelques heures du passage de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards mercredi soir à Alma, entreprises, syndicats et organismes se préparent à faire valoir leur point de vue.

Cette Commission se déplace dans plusieurs régions du Québec dans le but de connaître l’opinion de divers intervenants au sujet de deux scénarios théoriques de gestion adaptée de l’habitat des caribous.

Après des entreprises comme la Coopérative forestière de Petit Paris et Chantiers Chibougamau, de même que les communauté autochtones de Mashteuiatsh et d'Essipit, c’est au tour du Syndicat des Métallos de faire entendre sa voix.

Le syndicat déposera un mémoire pour plaider en faveur de la protection de l'espèce sans que ne soient compromis les emplois générés par l’industrie forestière.

« Un modèle d’exploitation durable de la ressource, c’est un modèle qui assure que les prochaines générations pourront encore vivre de la forêt. » — Une citation de Alexandre Fréchette, responsable du dossier du caribou forestier chez les Métallos

Le syndicat souhaite que les gouvernements provincial et fédéral mettent en place des mesures qui permettront de restreindre les impacts économiques et favoriser la transformation du bois.

Nos membres sont fiers de vivre de la forêt. C’est une ressource renouvelable et durable. Mais si ce n’est plus le cas, si une exploitation intensive met en péril la biodiversité, l’opinion publique se retournera contre cette industrie. Cela ne peut que nuire aux emplois à moyen et long terme , a poursuivi le représentant syndical, par voie de communiqué.

Directement touchés

Les Métallos représentent 2500 travailleurs du secteur forestier au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Chibougamau-Chapais. Un millier d’entre eux sont directement touchés par l’enjeu de la protection de caribou forestier.

« Nous ne sommes pas des experts, mais nous sommes convaincus qu’il y a une voie de passage à la fois pour protéger l’habitat du caribou forestier et s’assurer qu’on pourra encore vivre longtemps de la forêt. » — Une citation de Alexandre Fréchette, responsable du dossier du caribou forestier chez les Métallos

Pour les Métallos, cette voie doit être trouvée à l’échelle locale et elle doit être assortie d'une réflexion territoire par territoire et impliquer les syndicats, les experts, les communautés autochtones, les représentants gouvernementaux et de groupes environnementaux.