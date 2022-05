Quatre individus arrêtés pour des vols de voiture de luxe à Gatineau

Ces arrestations ont eu lieu dans les derniers mois, précise la police de Gatineau dans un communiqué diffusé mercredi. En tout, ce sont onze chefs d'accusation pour vols de véhicules qui ont été autorisés par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dans le cadre de ces enquêtes.

La première série de vols de véhicules a eu lieu entre les 16 et 25 janvier 2020. Des modèles récents de véhicules utilitaires sport (VUS) et des camionnettes de marque Toyota et Lexus avaient alors été particulièrement visés. Ils avaient rapidement été transportés dans la région de Montréal pour ensuite être exportés outre-mer. Deux personnes de la région de Montréal ont été arrêtées pour cette première série de vols et font toutes deux face à huit chefs d'accusation de vols de véhicules.

Une deuxième série de vols, survenue entre le 12 juillet 2020 et le 25 juillet 2021, visait cette fois des camionnettes récentes de marque Ford de modèles F150 et F250, également transportées dans la région de Montréal à des fins d'exportation. Deux autres individus de la région de Montréal et de Saint-Lin-Laurentides ont été interpellés et font tous deux face à quatre chefs d'accusation de vols de véhicules.

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau précise que tous les véhicules subtilisés étaient équipés de système de démarrage à bouton-poussoir.

Ces systèmes, bien que pratiques, peuvent être reprogrammés à l'aide d'une nouvelle clé, ce qui permet aux malfaiteurs d'en prendre le contrôle , explique le SPVGService de police de la Ville de Gatineau qui précise qu’avant de commettre leur larcin, les suspects font généralement du repérage en circulant en véhicule à basse vitesse dans les quartiers résidentiels afin de cibler des véhicules.

Des conseils pour éviter les vols

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau invite donc les citoyens à être vigilants et à signaler toute activité suspecte dans leur quartier.

La police de Gatineau recommande également de stationner son véhicule dans un endroit éclairé sous surveillance vidéo afin de dissuader les malfaiteurs de passer à l'acte, ou à tout le moins, fournir des éléments d'enquête importants en cas de vol.

Elle rappelle également que plusieurs outils permettant de prévenir les vols de véhicules sont disponibles sur le marché, comme un dispositif antivol à même le volant du véhicule, un protecteur OBDon-board diagnostics (on-board diagnostics) bloquant l'accès à la prise universelle OBDon-board diagnostics qui donne accès à l'ordinateur de bord du véhicule, un système antivol indépendant du véhicule et un système de repérage indépendant du véhicule.