Des élèves du CSPGNO impliqués dans des incidents racistes lors de parties de hockey

L’incident a eu lieu lors de parties de l'équipe de hockey féminine de la Manitoulin Secondary School (MSS) qui affrontait celle de l’école secondaire Macdonald-Cartier.

Des joueuses autochtones de l’équipe de la MSSManitoulin Secondary School affirment avoir été témoins de gestes racistes de la part de joueuses de l'équipe adverse.

Jorja et Danica Peltier sont coéquipières et amies. Photo : Avec l'autorisation de Jorja Peltier

La gardienne de but de l'équipe de la MSSManitoulin Secondary School , Jorja Peltier, affirme que pendant deux parties qui ont opposé les deux équipes en mars, elle a vu des élèves faire des cris de guerre , un geste caricatural envers les Autochtones.

Nous espérons qu'ils ne le feront plus si on les dénonce, parce que je ne veux pas que d'autres personnes fassent l'expérience du racisme, c'est honnêtement un sentiment terrible , explique Jorja Peltier

Danica Peltier, une autre membre de l’équipe de la MSSManitoulin Secondary School , affirme que le premier incident dont elle a été témoin s'est produit lors d'une partie à l’aréna de Garson le 1er mars.

Danica Peltier a été blessée par les gestes racistes qu'elle a vus. Photo : Avec l'autorisation de Danica Peltier.

Elle était assise sur le banc pendant la partie, lorsqu’elle a vu un étudiant dans les tribunes tapoter sa main sur sa bouche ouverte, dans ce qui semblait être une imitation d'un cri de guerre autochtone stéréotypé.

Je ne voulais pas y croire, je ne voulais pas être la personne qui dirait que c'est du racisme, alors j'ai simplement détourné le regard , explique-t-elle.

Mais ensuite, j'ai remarqué que mes entraîneurs et mon directeur général l'avaient remarqué eux aussi, c'est là que j'ai su avec certitude de quoi il s'agissait , ajoute-t-elle.

Lors d'une partie qui a eu lieu deux semaines plus tard contre la même équipe, Jorja Peltier dit avoir été témoin de quelque chose de similaire.

« Dans ce match, nous venions de perdre et il y avaient des acclamations. Et sous les acclamations normales, on pouvait entendre à nouveau le cri de guerre. » — Une citation de Jorja Peltier

Danica Peltier se souvient de la même chose.

Je me suis sentie vraiment triste que des gens puissent même faire ça à une autre équipe , affirme-t-elle.

Des formations à la sensibilité culturelle obligatoires

Des semaines après le deuxième incident, Jorja affirme que l’événement la dérangeait toujours, alors elle a décidé de parler et a écrit ce qui s'est passé dans un éditorial qu'elle a envoyé aux médias locaux.

D'habitude, je suis plutôt introvertie et ce n'est pas moi qui m'exprime, alors je me sens assez forte pour pouvoir le faire, c’est triste que je doive m'exprimer parce que, honnêtement, les gens devraient être éduqués sur l'appropriation culturelle et la sensibilité culturelle en 2022 , explique-t-elle.

À la suite de cette lettre, Jorja dit avoir reçu une lettre d'excuses de la part du conseil scolaire francophone, qui a également présenté des plans pour une formation à la sensibilité culturelle.

Dans un communiqué de presse, la directrice des communications du conseil, Carole Dubé, a écrit que le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario a travaillé avec le personnel de l'École secondaire Macdonald-Cartier pour identifier les personnes impliquées.

« Les personnes impliquées comprennent la gravité de leurs actes. Les mesures nécessaires ont été prises pour que cette situation ne se reproduise plus. » — Une citation de Carole Dubé, directrice des communications du Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario

Mme Dubé affirme que la commission scolaire produisait depuis plusieurs années des vidéos de sensibilisation aux cultures à l'intention des élèves et du personnel et qu'elle était déterminée à promouvoir le respect de toutes les cultures . Elle a ajouté que cet incident fera avancer ces efforts.

Jorja Peltier croit que la formation à la sensibilité culturelle était un très bon premier pas , elle espère que les élèves impliqués reconnaîtront les conséquences de leurs actes.

J'espère qu'ils savent que ça fait vraiment mal, ça a ruiné ma saison de hockey, faites attention à ce que vous dites et oui, ces actions font mal pendant longtemps , déplore-t-elle.

Avec les informations de Sarah MacMillan de CBC