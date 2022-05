Les entreprises autochtones sont en croissance en Saskatchewan

Cette semaine, le Saskatchewan Indigenous Economic Development Network a célébré ses 10 ans.

Le président du conseil d’administration de ce réseau, Milton Tootoosis, constate que le nombre d’entreprises autochtones a presque doublé à Saskatoon au cours de la dernière décennie. Leur nombre est passé de 160 à 285 entre 2011 et 2021.

Les dépenses des entreprises autochtones dans cette région ont aussi presque triplé au cours des 10 dernières années, passant de 206 millions de dollars en 2011 à 608 millions de dollars en 2021.

Milton Tootoosis explique que les peuples autochtones ont toujours fait preuve d’autosuffisance et d’innovation. Il affirme cependant que ces qualités ont été restreintes par des années d’oppression. Milton Tootoosis prend comme exemple le système de laissez-passer. Imposé par le gouvernement fédéral, ce système a longtemps exigé que les membres des Premières Nations obtiennent la permission d’un agent des Indiens pour sortir de leurs réserves et vendre leurs produits agricoles ou autres.

Milton Tootoosis se dit maintenant confiant dans l’avenir des entreprises et des jeunes entrepreneurs autochtones.

L’expérience d’Ally Hrbachek

Membre de la Nation crie de Peepeekisis, Ally Hrbachek a transformé sa passion pour la cuisine pour en faire un métier. Elle a lancé Ally’s Cake Creations de chez elle après la naissance de ses enfants.

« J’ai décidé de faire quelque chose pour moi et j’ai commencé à cuisiner. Ce passe-temps est devenu une passion et cette passion s’est transformée en un métier. » — Une citation de Ally Hrbachek, propriétaire d'Ally’s Cake Creations

Ally Hrbachek veut maintenant agrandir son entreprise en délaissant sa cuisine pour emménager dans un magasin. Elle souhaite aussi aider les jeunes femmes entrepreneures à lancer leurs propres entreprises.

Ally Hrbachek, ici en compagnie de sa fille de 4 ans, a développé sa passion pour la cuisine pour mieux traverser une dépression postnatale. Photo : Radio-Canada / Jason Warick

Cette entrepreneure autochtone aide aussi les plus démunis en faisant des dons de gâteaux et de pâtisseries à des familles à faibles revenus et à des mères seules. Ally Hrbachek enseigne la pâtisserie aux jeunes des quartiers défavorisés.

Milton Tootoosis affirme qu'Ally Hrbachek est une source d'inspiration et rappelle que l'entrepreneuriat dans la culture autochtone va au-delà de l'argent et des profits.

Avec les informations de Jason Warick