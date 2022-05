Soins de longue durée des aînés : le Québec est mal préparé, estime la VG

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) « n’a pas évalué la demande future d’hébergement de longue durée pendant près de 15 ans » et, si l’offre n’est pas bonifiée, « les aînés en grande perte d’autonomie n’auront pas tous accès à des soins de longue durée publics dans les prochaines années ni à une intensité de services suffisante », constate la vérificatrice générale (VG) du Québec, Guylaine Leclerc.

Depuis plus de 20 ans, le MSSS est conscient que la demande d’hébergement de longue durée ne va pas cesser d’augmenter, peut-on lire dans le rapport. Pourtant, pendant près de 15 ans, il n’a pas réalisé de projections de cette demande.

Par ailleurs, le MSSS n’a pas pris en considération la demande réelle d’hébergement de longue durée dans ses projections de 2005 et de 2019 . Ce faisant, les aînés en grande perte d’autonomie en attente d’une place en hébergement de longue durée ainsi que ceux atteints de troubles neurocognitifs majeurs n’ont pas été inclus dans les projections du MSSS .

Pourtant, le ministère réitère depuis le début des années 2000 sa volonté de réorganiser l’offre des soins de longue durée, afin de faire face à la population vieillissante du Québec et à l’augmentation de personnes vivant avec des troubles de démence.

Mais de 2005 à 2019, le MSSS a fait le choix de ne pas augmenter le nombre de places en CHSLD. En réalité, ce nombre a diminué d’environ 15 % , peut-on lire dans le rapport.

Et ce n’est pas parce que davantage est fait pour les soins à domicile, même si, depuis 2003, le ministère affirme que celui-ci doit toujours être privilégié si c’est ce que l’aîné désire. Il l’a d’ailleurs réitéré dans sa Politique d’hébergement et de soins et services de longue durée de 2021 et dans plusieurs communiqués de presse.

Si les dépenses pour les soins à domicile ont augmenté depuis 2015, la VG constate que le MSSS n’a pas défini comment il réorganiserait et financerait les soins de longue durée aux aînés en grande perte d’autonomie dans le contexte du virage vers le soutien à domicile.

Résultat : actuellement, l’offre ne suffit pas pour répondre à la demande de soins de longue durée des aînés en grande perte d’autonomie . L’offre est caractérisée notamment par des problèmes d’accès et une intensité de services insuffisante. Notamment, le nombre de personnes de 70 ans et plus en attente pour une place permanente dans un hébergement de soins de longue durée a augmenté entre 2015 et 2020.

Et cette demande continue et continuera d’augmenter, alors que les projections financières [du] MSSS sous-évaluent les coûts anticipés .

La VG estime qu’il faudrait un investissement supplémentaire de deux milliards de dollars par an. Les mesures annoncées pour le soutien à domicile, par exemple, offrent un investissement de 340 millions de dollars sur cinq ans, entre 2021 et 2026.

Les 5 recommandations de la vérificatrice générale

La VG établit cinq recommandations à l’intention du MSSS en ce qui concerne les besoins des aînés en grande perte d’autonomie pour des soins de longue durée :

établir un portrait juste de la demande future en tenant compte de l’évolution démographique et de l’état de santé de ces aînés;

adapter le modèle d’offre et de financement dans le contexte du virage vers le soutien à domicile;

élaborer, de concert avec ses partenaires, un plan d’action pour les changements prévus à l’offre de services et au financement;

établir des prévisions à long terme des niveaux de services offerts;

et informer la population des défis et des solutions proposées.