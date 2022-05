Le chef du Parti vert du Manitoba quittera son poste à l’automne

L’actuel chef du Parti vert du Manitoba, James Beddome, ne se représentera pas aux prochaines élections provinciales pour se concentrer sur son travail d'avocat et sa vie personnelle.

Ce dernier a commencé son mandat en 2008 et il prendra fin cet automne. Il a contribué à améliorer la visibilité du parti et à faire passer la part du vote populaire de 1 % à 6 % durant ses 14 ans à titre de chef.

Je me trouve tiraillé entre mon engagement bénévole et ma vie personnelle et professionnelle , a-t-il indiqué en entrevue mardi à La Presse canadienne. Il croit aussi que c’est l’occasion pour le parti de se renouveler.

Le Parti vert, qui n’a jamais gagné de siège au Palais législatif du Manitoba, recevait peu d’attention avant l’arrivée de M. Beddome.

En 2011, il a été le premier chef du parti à participer à des débats télévisés. Il a profité de cette plateforme pour faire avancer ses idées, notamment celle d'un salaire minimum universel pour combattre la pauvreté.

Lorsque je suis devenu chef, ce n’était pas une idée dont on parlait. Nous avons passé énormément de temps à recueillir des données et démontrer qu’il est possible d’assurer un salaire universel avec les ressources actuelles du gouvernement.

Il a fait la promotion de cette idée auprès des gouvernements néo-démocrate de Greg Selinger et progressiste-conservateur de Brian Pallister.

Pour une interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques

M. Beddome a été l’un des premiers partisans de l'interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques. Le gouvernement néo-démocrate a promulgué une telle interdiction en 2014.

Le gouvernement progressiste-conservateur actuel a présenté un projet de loi visant à assouplir certaines de ces restrictions.

Lors des élections de 2016, les Verts étaient à 400 voix près de remporter un siège. M. Beddome a terminé deuxième, derrière le candidat du Nouveau Parti démocratique dans la circonscription de Wolseley, à Winnipeg.

Il a vraiment apporté beaucoup au parti, a aidé à le faire grandir et a fait un bon travail pour faire connaître nos candidats , a indiqué la présidente du Parti vert du Manitoba, Pearson Singbeil Montgomery.

Les Verts prévoient d'organiser une course à la direction au cours de l'été et d'élire un nouveau chef à l'automne.