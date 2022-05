Un fabricant de crème glacée de l’Ontario victime des antivaccins en ligne

L'une des marques de crème glacée les plus connues au Canada s'est retrouvée dans le collimateur d’internautes antivaccins qui se sont déchaînés, parfois en propos injurieux, sous le commentaire laudatif d’un client qui en faisait la promotion.

Amateur de glace, Sohail Gandhi est aussi un médecin proactif sur Twitter et l'ancien président de l'Association médicale de l'Ontario.

Dans un gazouillis datant du 7 mai, le Dr Gandhi a publié une photo de lui avec un gros pot de glace à la vanille de la marque Chapman's.

Sous l’illustration, ce commentaire: Besoin d'une glace comme moi? Juste un rappel que @Chapmans_Canada a très bien traité ses employés et a apporté un soutien incroyable aux efforts de lutte contre la #COVID au début de la #pandémie. Alors, soutenez une entreprise canadienne. En prime, c'est vraiment très savoureux!

Ancien président de l'Association médicale de l'Ontario, le Dr Sohail Gandhi a fait la promotion de la marque Chapman's sur son compte Twitter. Photo : Sohail Gandhi / Twitter

Si la publication a récolté des milliers de j’aime et des centaines de commentaires d’appui, un certain nombre étaient plus critiques, voire haineux.

Essentiellement des insultes, déplore le Dr Ghandi. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait des gens qui faisaient des allégations sur la façon dont Chapman gérait son entreprise sans avoir les faits pour les prouver .

Registre de vaccination

Pendant la pandémie, l'entreprise a insisté sur son implication dans la lutte contre la COVID-19 en offrant un espace de congélation pour la campagne de vaccination du gouvernement, par exemple, ou encore en obligeant les employés non vaccinés à se soumettre à deux tests rapides par semaine.

Pour Ashley Chapman, directeur de l'exploitation de l'entreprise, ces gazouillis - des allégations de licenciement d'employés qui refusaient de se faire vacciner, aux informations erronées sur ce que l'entreprise utilise dans sa crème glacée, dit-il - sont des mensonges.

L'entreprise a déjà été confrontée à des réactions négatives en ligne lorsqu'elle a décidé de garder un registre du personnel qui refusait de se faire vacciner au plus fort de la vague Delta, précise M Chapman.

En outre, les travailleurs vaccinés ont pu recevoir une augmentation d'un dollar par heure car l'entreprise n'avait pas à leur payer de tests rapides.

Une fois que les restrictions sanitaires liées à la pandémie ont pris fin, raconte le directeur, l’employeur a augmenté le salaire des travailleurs non vaccinés pour qu'ils soient équivalents à ceux de leurs homologues vaccinés, et acheté un dispositif de tests PCR afin que tous les travailleurs puissent s'auto-diagnostiquer en cas de symptômes.

Attitude grotesque

Une affaire politique , c’est exactement ce que les vaccins sont devenus, même dans le contexte a priori apolitique de la crème glacée, fait remarquer Alison Meek, professeure associée d'histoire au King's University College de London, en Ontario, et qui étudie les théories du complot, y compris le mouvement antivaccin.

« De nos jours, il n'y a aucun moyen de s'engager dans cette conversation sur les vaccins sans que cela devienne politisé. » — Une citation de Alison Meek, professeure associée d'histoire, King's University College, London, Ontario

Si les entreprises veulent rendre publique leur politique de vaccination, elles doivent s'attendre à ce que la conversation devienne politisée, surtout lorsqu'il s'agit d'une entreprise aussi connue que Chapman's Ice Cream, indique Mme Meek.

Selon ses recherches, ceux qui refusent de se faire vacciner se présentent désormais sur les médias sociaux comme des victimes d'une ampleur comparable à celle de certains des groupes les plus persécutés de l'histoire moderne.

Ils se présentent comme les nouveaux Afro-Américains du mouvement des droits civiques ou les Juifs de l'Holocauste parce qu'ils refusent de se soumettre , analyse-t-elle.

Une attitude qu’elle juge grotesque . Votre choix de ne pas être vacciné est complètement différent de ce que nous avons vu avec les Juifs dans l'Holocauste ou les Afro-Américains en raison de la couleur de leur peau, mais c'est juste l'époque dans laquelle nous vivons .

D'après les informations de Colin Butler, CBC