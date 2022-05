ArcelorMittal et Port-Cartier ne s’entendent pas à nouveau sur l’évaluation municipale

Ce n'est pas la première fois que la Ville et la minière ne s'entendent pas sur la valeur de l'évaluation foncière des installations d'ArcelorMittal sur le territoire port-cartois.

En 2019, incapables de s'entendre sur le montant des taxes municipales à payer, la minière et la Municipalité étaient finalement arrivées à une entente avant de se retrouver devant le Tribunal administratif du Québec.

Cette fois encore, la Ville de Port-Cartier compte miser sur le dialogue avec son citoyen corporatif afin d'en venir à une entente.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault dit aborder le dossier de manière positive et constructive .

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Louis Bordeleau

J'ai rencontré Mapi Mobwano [le président de la division minière d'ArcelorMittal] , indique Alain Thibault. On veut continuer les discussions, les pourparlers dans le but d'arriver à une entente. On espère avoir une entente satisfaisante pour les deux parties , ajoute le maire.

Advenant que Port-Cartier doive se rendre devant les tribunaux, Alain Thibault juge que les frais juridiques ou un éventuel remboursement à la minière pourraient faire mal à la municipalité de Port-Cartier. C'est sûr que ça se traduit par une perte de revenus à la Ville , expose-t-il.

« C'est sur que ce n'est pas un scénario auquel on s'attendait. Ce n'est pas ce qu'on voulait, mais c'est un processus légal. » — Une citation de Alain Thibault, maire de Port-Cartier

En 2019, la valeur des installations d'ArcelorMittal, situées sur le territoire de la Ville de Port-Cartier, était évaluée à 168 millions de dollars par la Municipalité. Alain Thibault n'a pas souhaité indiquer le montant de l'évaluation du rôle 2022 pour la minière.

Nous, on considère qu'ils ont été évalués à leur juste valeur , défend le maire.

ArcelorMittal insatisfaite de l'augmentation

De son côté, la minière ArcelorMittal confirme être en désaccord avec l'évaluation foncière de ses installations par la Ville de Port-Cartier.

L'entreprise affirme que l’augmentation de valeur de ses installations est de plus de 25 % par rapport au dernier rôle de la Municipalité.

Par courriel, la minière indique n'avoir d'autre choix que de contester puisqu'elle estime que l'augmentation foncière d'autres grandes entreprises sur la Côte-Nord est plutôt de l'ordre de 0 % à 9 %.

Annie Paré est directrice des communications chez ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (archives). Photo : Annie Paré

ArcelorMittal dit vouloir en arriver à un accord avec la Ville de Port-Cartier afin d'éviter de se retrouver devant le Tribunal administratif du Québec. La poursuite de la bonne relation que nous avons développée avec la municipalité est une priorité , soutient Annie Paré, la directrice des communications d'ArcelorMittal par écrit.

Alain Thibault explique que c'est un processus normal pour une entreprise ou un citoyen qui juge avoir été évalué de manière injuste de contester l'évaluation. Un formulaire doit être rempli, des évaluateurs sont ensuite rencontrés et une correction peut ensuite être faite, développe-t-il .

Le maire ne se donne pas d'échéancier pour régler le dossier pour l'instant.

Avec les informations de Guylaine Lebel