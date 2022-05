Lafleur!, l’album disco de Guy Lafleur devenu objet de collection

En plus d’avoir brillé sur les patinoires, Guy Lafleur avait aussi sorti, en 1979, Lafleur!, un album disco sur lequel il donnait des conseils pour mieux jouer au hockey. La mort de cette légende québécoise ainsi que ses funérailles ont rendu ce disque vinyle, devenu objet de collection au fil du temps, encore plus prisé.

Depuis la mort de Guy Lafleur, il y a une quinzaine de jours, plusieurs disquaires ont observé un regain d’intérêt pour Lafleur!. Certains clients m’en ont parlé et m’ont demandé si je l’avais , explique Jean-Charles Pradères, qui tient la boutique d’achat et de vente de disques Le rappel, à Montréal.

Il y a un intérêt qui est revenu. Le décès de Guy Lafleur a fait augmenter la valeur du disque, surtout s’il est en bon état et qu’il inclut le livret ainsi que l’affiche.

Dénicher un exemplaire de Lafleur! au magasin Le rappel est impossible. Depuis quelques années, c’est un objet de culture populaire tout à fait inusité qui attire beaucoup l’attention , explique Félix B. Desfossés, journaliste spécialisé en musique, mais aussi animateur et DJ.

« Chez les collectionneurs, c’est un disque bien connu et recherché. » — Une citation de Félix B. Desfossés, journaliste spécialisé en musique

5 exemplaires de Lafleur! pour MC Gilles

L’animateur MC Gilles, qui se décrit comme un ramasseur plutôt que comme un collectionneur, ne possède pas moins de cinq exemplaires de Lafleur! alors qu’il ne garde habituellement qu’un exemplaire par disque. C’est un incontournable, souligne ce fan de Guy Lafleur. À chaque fois que je le trouvais dans une vente de garage, je l’achetais.

Sébastien Desrosiers est historien de la musique québécoise et lui-même grand collectionneur de disques – il en possède plus de 10 000, dont un exemplaire de Lafleur!. Selon lui, un disque Lafleur!, qui ne constitue pas une rareté, coûte entre 20 et 50 dollars (les collectionneurs et collectionneuses ne s’arrachent généralement pas les disques à des milliers de dollars comme on pourrait le croire). Toutefois, le décès de Guy Lafleur a fait grimper sa valeur, selon Jean-Charles Pradères, qui évalue désormais son prix entre 50 et 100 dollars.

D’une durée de 34 minutes, Lafleur! est composé de cinq titres : « Vas-y », Savoir patiner , Mettre en échec , Y’a rien pour m’arrêter , Lancer et Marquer un but . Sur de la musique disco, Guy Lafleur y donne ses conseils pour devenir un meilleur joueur de hockey. On n'est pas loin du slam , dit MC Gilles. Des voix féminines assurent les chœurs sur cet album paru en deux versions : l’une en français et l'autre en anglais.

C'est tellement psychotronique , ajoute Félix B. Desfossés.

En 1979, Lafleur! avait bénéficié d’un lancement dans une discothèque de Montréal, en présence du joueur, comme le rapporte ce reportage de CBC, qui précise que les cinq titres ont été enregistrés en cinq jours.

Un disque fait par de grands noms du disco

À l’époque, c’est un jeune fan de Guy Lafleur qui avait eu l’idée de ce disque. Il n’y avait rien de plus populaire que Lafleur et que le disco alors pourquoi ne pas faire les deux ensemble , dit Sébastien Desrosiers.

La production de Lafleur! a exigé un budget colossal de 100 000 dollars, soit environ 380 000 dollars actuels.

« Les producteurs y croyaient. Ils ont recruté la crème des musiciens disco au Québec. » — Une citation de Sébastien Desrosiers, historien de la musique québécoise

Il y a beaucoup de gros noms au sein de l’équipe de production, renchérit Félix B. Desfossés. Dans les années 1970, Montréal était la deuxième capitale mondiale de la musique disco.

Ainsi, on retrouve ainsi l’auteur-compositeur et producteur Gino Soccio, un génie oublié de l’époque disco , indique-t-il, et le compositeur Peter Alves, un grand nom du disco qui a contribué à des succès de Toulouse et Boule Noire , selon Sébastien Desrosiers.

Derrière les voix féminines, se cachent notamment Heather Gauthier et Laurie Niedzielski-Zimmerman, deux membres du groupe Toulouse, mais aussi Ranee Lee, une chanteuse de jazz afroaméricaine vivant à Montréal depuis longtemps.

Les avis de nos spécialistes de la musique varient quant à la qualité musicale de cet album. Il y a un bon groove et de belles harmonies. Lafleur! demeure un bon album disco , affirme Sébastien Desrosiers.

Le fait que de grands noms aient participé à cet album ne veut pas dire que cela a donné le meilleur résultat, nuance Félix B. Desfossés. Il n’est pas à la hauteur des grands albums disco.

MC Gilles abonde dans le même sens. Côté technique, la production est impeccable. Est-ce que c’est musicalement intéressant? Pas tant, c’est de la musique disco générique, formatée.

Autre question : Lafleur! a-t-il rempli sa mission d’aider les gens à améliorer leur jeu? Là aussi, les réponses divergent. Sébastien Desrosiers se souvient que plusieurs de ses amis avaient le disque et l’écoutaient pour apprendre à mieux jouer au hockey.

On pouvait s'identifier à Guy Lafleur, explique-t-il. Ça a inspiré des jeunes à s’améliorer au hockey.

Le journaliste sportif Marc Durand, réalisateur du documentaire Guy Lafleur : le rassembleur, était adolescent en 1979. Je ne connais personne de mon entourage qui m’a dit : j’ai écouté cet album et maintenant, je suis un meilleur joueur de hockey.

Guy Lafleur en 1983 Photo : La Presse canadienne / Bill Kostroun

Henri Richard et Gilbert Delorme aussi

Au-delà de la pertinence musicale et pédagogique de Lafleur!, l’intérêt de ce disque vinyle réside surtout dans le témoignage qu’il offre d’une époque marquée par une certaine folie.

Guy Lafleur était une vedette, il avait gagné quatre fois la coupe Stanley, raconte Félix B. Desfossés. Montréal, c’était constamment la fête, il y avait des discothèques partout.

L’album rappelle aussi que, dans les années 1970, les disques ne servaient pas seulement à ravir les oreilles du public avec de la musique. En l’absence d’Internet, ils étaient aussi enregistrés afin de transmettre des informations.

Dans ma collection, j’ai ainsi des disques pour apprendre à élever des chiens ou encore à jouer au tennis , dit MC Gilles.

D’ailleurs, le Démon blond n’était pas le seul hockeyeur à avoir sorti un disque. Dans les années 1960, Henri Richard avait lancé Tous mes secrets de hockey. Une vingtaine d’années plus tard, c’était au tour de Gilbert Delorme de s’y mettre avec En forme avec Gilbert Delorme, qui proposait des exercices de conditionnement physique sur de la musique entraînante.