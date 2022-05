Retrait d’accusations contre un homme noir accusé du meurtre d’un présumé suprémaciste

Vaughan Roberts était notamment accusé de meurtre non prémédité, de tentative de meurtre et de port d'arme illégal. Il a plaidé coupable mercredi d'une seule accusation de possession d'une arme à autorisation restreinte.

Le retrait des accusations et la reconnaissance de culpabilité de Vaughan Roberts surviennent après la libération sous caution du jeune homme en octobre à Kingston.

La Couronne alléguait que Vaughan Roberts était entré dans l'édifice à appartements de la victime, Jason Wagar, le matin du 12 août 2021, que quatre coups de feu avaient été tirés et que deux hommes, dont l'accusé, avaient pris la fuite à pied chacun de leur côté.

Un appel au 911 avait permis aux policiers d'appréhender Roberts. Les policiers avaient trouvé dans son sac à dos une arme à feu de 9 mm, 7000 $ en argent liquide et 76 cachets d'oxycodone. La Couronne soutenait que le pistolet était celui qui avait servi à tuer la victime de 43 ans.

La Couronne affirmait que Roberts avait tenté d'assassiner sans succès l'autre fuyard. Une matraque, une machette et deux fusils à plomb avaient été retrouvés dans l'appartement de la victime.

En acceptant de le libérer sous caution, le juge Marc Smith, de la Cour supérieure de l'Ontario, avait expliqué que Vaughan Roberts faisait face à l'époque à des attaques racistes de la part de la victime qui avait un lourd passé criminel.

Les circonstances dans lesquelles le crime a été commis sont pertinentes dans cette cause s'il est avéré que la victime voulait s'en prendre à l'accusé , avait-il dit.

Il faut tenir compte du contexte social et de la discrimination contre les Noirs dans l'appareil judiciaire comme le mentionne la défense , avait-il ajouté en précisant que tout semble croire que Roberts ait été l'objet d'un crime haineux .

Le procureur de la Couronne, Greg Skerkowski, a donc confirmé mercredi que Vaughan Roberts avait bien agi en légitime défense comme l'avançait l'avocat de l'accusé, Selwyn Pieters.

Me Pieters avait réitéré les facteurs déterminants dans cette cause, comme la couleur de la peau de son client, l'autodéfense et le racisme contre les Noirs.

Aucun fait n'a toutefois été présenté à l'audience par visioconférence de mercredi matin. Me Skerkowski a commandé un rapport présentenciel.

Me Pieters avait néanmoins suggéré à l'audience précédente que la victime planifiait une entrée par effraction au domicile de son client pour le voler, parce que son client est Noir.

Le racisme antinoir n'est pas le fruit de l'imagination des Noirs , avait déclaré Me Pieters qui avait noté que son client était victime d' une conspiration raciste de la part de Jason Wagar.

Vaughan Roberts, qui est originaire d'Ajax près de Toronto, était présent au tribunal pour sa reconnaissance de culpabilité.

Il devra à nouveau comparaître devant la cour le 7 juillet pour son audience sur la détermination de la peine concernant la seule accusation pour laquelle il a plaidé coupable.

Il ne risque maintenant plus qu'une peine maximale de 3 ans de prison au lieu de la prison à vie sans droit de libération avant 25 ans.

Me Pieters a laissé entendre qu'il allait plutôt demander une peine d'un an de détention. Son client restera assigné à domicile sous de strictes conditions comme l'avait ordonné le tribunal l'automne dernier.