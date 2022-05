Un passeport rabais pour l’industrie touristique de la région de Drummondville

L'objectif: attirer les vacanciers d'ici et d'ailleurs en cette période inflationniste.

Pour y parvenir, ses instigateurs promettent des économies rarement vues.

Coût de l'essence élevé, inflation galopante, les intervenants touristiques drummondvillois veulent attirer les vacanciers d'ici et d'ailleurs cet été.

Pour y parvenir, ils lancent ce nouveau passeport rabais qui promet des économies de 40 % dans les attraits touristiques de la MRC Drummond, du Val St-François et de la Montérégie.

Un attrait très populaire va inciter les gens à peut-être découvrir deux ou trois attraits qu'ils connaissaient moins. C'est un effet levier que nous voulons créer , explique le directeur de Tourisme et grands événements, Yanick Gamelin.

« Comme vous le savez à la Ville, nous avons à cœur de soutenir nos citoyens et nos entrepreneurs. » — Une citation de Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

Au total, 48 passeports distincts comprenant chacun quatre activités sont offerts grâce à la mobilisation de 75 partenaires.

Les économies promises ne laisseront personne indifférent, estime Julie Verreault de la Société de développement économique de Drummondville.

Si un couple vient à Drummondville deux nuits à l'hôtel qui n’a pas de passeport et se fait faire un massage, vont à la Maison des arts voir un spectacle en plus de faire une croisière dans les îles de Sorel sans passeport ce sera 830 $ et ils n'ont pas mangé là-dessus. Avec un passeport, ça leur coûtera 485 $et en plus ils bénéficieront d'une carte cadeau de 50 $ d'un restaurateur participant , illustre Julie Verreault.

La nouvelle tombe à point, selon les principaux intéressés, surtout parce que le gouvernement du Québec ne renouvelle pas son programme de passeports cet été.

C'est sûr et certain que ça va avoir un gros impact sur nous et notre économie pour seulement chez moi, mais aussi chez tous mes confrères à l'échelle locale , mentionne le président Laser Force, Yannick Benoit.

Au-delà des produits qu'on peut découvrir, c'est les humains aussi souvent. On dit souvent qu'il n'y a pas de frontières entre les régions et c'est là qu'il y a de la découverte possible et c'est ce qui rend intéressant de rester au Québec cet été , mentionne le directeur des communications de Tourisme Montérégie, Domimique Provost.

En vente sur le site internet de Tourisme Drummond, le passeport rabais devrait générer des dépenses touristiques d'environ un million et demi de dollars.

Avec les informations de Jean-François Dumas