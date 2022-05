Le Phoenix est prêt à affronter l’Armada au deuxième tour

Dès dimanche, le Phoenix affrontera l’Armada de Blainville-Boisbriand au palais des sports de Sherbrooke.

L'entraîneur-chef et directeur général, Stéphane Julien, explique que l'objectif demeure de bien performer lors de ces séries éliminatoires.

Chaque série est une nouvelle saison. Nous avons fini premiers de notre division pour ne pas affronter des équipes comme Shawinigan ou Gatineau qui sont plus près de nous au classement , soutient Stéphane Julien.

« Nous ne devons pas prendre Blainville-Boisbriand à la légère. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général du Phoenix de Sherbrooke

L’équipe va se reposer jusqu’à dimanche avant d’entreprendre la deuxième ronde des séries éliminatoires. Stéphane Julien souhaite que ses joueurs restent en santé.

L’Armada est une équipe en milieu de classement. Nous avons eu deux victoires et deux défaites contre eux cette saison. C'est une équipe plus rapide que le Drakkar, un peu comme nous. Ils nous ressemblent un peu plus , soutient Stéphane Julien.

Stéphane Julien est directeur général et entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

C’est en quatre matchs que le Phoenix a vaincu le Drakkar de Baie-Comeau au premier tour. Ils ont remporté le quatrième match 3 à 2, mardi, pour passer au second tour.

Le Drakkar nous a donné du fil à retordre. Nous avons le match numéro trois. Nous nous sommes fait compter à 30 secondes de la fin avant de perdre en prolongation. Hier les gars sont bien revenus. Baie-Comeau demeure un endroit où il n’est pas facile de jouer , affirme Stéphane Julien.

Il sent que ses joueurs sont prêts à se rendre jusqu’au bout.