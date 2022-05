Les séries éliminatoires sont terminées pour le Drakkar de Baie-Comeau

Sherbrooke remporte cette série de première ronde 3 à 1.

Baie-Comeau avait pourtant pris les devants mardi soir 2 à 1 en début de 2e période.

Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, le meilleur marqueur de la ligue en saison régulière, a toutefois marqué deux buts sans riposte, dont le but gagnant avec moins de 3 minutes à faire au match. Baie-Comeau n'a pas été en mesure de créer l'égalité en fin de match.

Benjamin Corbeil, attaquant du Drakkar Photo : Facebook Drakkar

« Je suis fier des gars, on a tout donné. On a donné une maudite bonne adversité à Sherbrooke, mais c'est sur que c'est [dur] sur le moral. » — Une citation de Benjamin Corbeil, attaquant, Drakkar

L'attaquant du Drakkar, Benjamin Corbeil, dit avoir senti le soutien des partisans lors des deux derniers matchs qui se sont déroulés au Centre Henry-Leonard. L'ambiance était incroyable et ça a tellement porté les joueurs , rapporte le joueur lors d'un point de presse diffusé sur la page Facebook du Drakkar.

« C'est sûr que globalement, je ne pense pas être satisfait. C'est sûr que c'est frustrant de perdre par un but de même, tu veux toujours faire l'arrêt, mais on a un petit quelque chose de beau ici, avec les partisans. » — Une citation de Olivier Adam, gardien de but, Drakkar

Le gardien de but de l'équipe, Olivier Adam, se réjouit de l'expérience que cette première ronde de séries éliminatoires a donnée aux jeunes joueurs. Pour les jeunes qui vivent ça, c'est quoi une [partie] de série, ce sont des [parties] serrées, ce sont de [dures parties]. L'ambiance, ça ne peut qu'être positif et je suis content qu'on se soit rendus là , soutient le gardien de but.

Jean-François Grégoire, quelques jours avant le début de la première ronde au Centre Henry-Leonard. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

« Ça a été fantastique, pour moi ce n'est pas une question de rondes. Ceux qui ont été là on fait du bruit [...] merci à tout le monde qui a été là. » — Une citation de Jean-François Grégoire, entraîneur-chef du Drakkar

Je comprends la déception des gars, ils ont travaillé [...] les gars ont tout donné , a mentionné l'entraîneur-chef Jean-François Grégoire lors de la conférence de presse mardi soir.

L'important c'est d'avoir la tête haute et ils peuvent avoir la tête haute , a-t-il ajouté.

Le Phoenix de Sherbrooke affrontera l'Armada de Blainville-Boisbriand en deuxième ronde.

Avec les informations de William Phénix