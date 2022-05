Victoire des Kings en prolongation, les Oilers feront face à l’élimination

Adrian Kempe a inscrit son deuxième but du match en prolongation pour permettre aux Kings de vaincre les Oilers 5-4 mardi à Edmonton. L'équipe albertaine fera maintenant face à l'élimination jeudi à Los Angeles.

Les Oilers ont surmonté deux déficits de deux buts et ont inscrit trois buts en troisième période pour forcer la prolongation, mais n'ont pas été en mesure de conclure positivement leur remontée.

En plus de ses deux buts, Kempe a aussi récolté une aide dans le match. Du côté des Oilers, Leon Draisaitl (2b,1a) et Connor McDavid (1b, 2a) ont aussi récolté trois points.

Mauvais début

Les Oilers ont encore une fois connu un début de match difficile. Il a fallu attendre quatre minutes et cinquante-huit secondes avant qu'un tir atteigne le filet de Jonathan Quick. Les Kings avaient déjà lancé six fois sur Mike Smith et avaient les devants 1-0 grâce à un puissant tir de Troy Stecher.

Après 10 minutes de jeu, les Oilers n’avaient toujours qu’un seul tir au but. Après 16 minutes, ils en avaient deux, dont un en supériorité numérique.

Edmonton a semblé se réveiller en fin de période, mais sans réussir à déjouer Quick. Les lancers après 20 minutes étaient 16-5 en faveur des Kings.

Meilleure deuxième période

En début de deuxième période, les esprits se sont échauffés dès la mise en jeu initiale. Evander Kane a tenté de s’en prendre à Phillip Danault : Kane a été chassé pour quatre minutes et Trevor Moore, des Kings, pour deux minutes.

Zack Kassian a purgé la punition de son coéquipier, à sa sortie du banc, il s’est joint à l’attaque et, bien placé devant le filet, il a complété un jeu de McDavid pour niveler la marque.

Ce but a réveillé les spectateurs et a semblé fouetter les Oilers qui ont bourdonné dans le territoire des Kings pendant les huit minutes suivantes, jusqu’à ce qu’un lancer d’Adrian Kempe ne soit dévié par Duncan Keith et se retrouve derrière Mike Smith.

Andreas Athanasiou a par la suite donné une avance de deux buts aux Kings alors que Mike Smith s’est couché devant lui avant même qu’il ne lance. L’attaquant n’a eu qu’à soulever la rondelle par-dessus le gardien pour inscrire le troisième but des siens.

Remontée en troisième

Smith a commencé la troisième période de belle façon. Les Kings se sont présentés devant lui à deux contre un. Il a d’abord stoppé le tir d’Alex Iafallo avant de plonger pour bloquer celui d’Adrian Kempe qui s’était emparé du retour.

Les Oilers ont profité d’une supériorité numérique et Connor McDavid n’a eu besoin que de trois secondes pour marquer d’un tir du revers.

Alors que Connor McDavid était au banc de punitions, Ryan McLeod a écopé de quatre minutes pour bâton élevé.

Los Angeles en a profité pour se redonner une avance de deux buts. Phillip Danault a fait dévier un lancer d’Adrian Kempe, mais avant la fin du deuxième deux minutes, Leon Draisaitl a inscrit un but en infériorité numérique, il s’agissait d’un quatrième but depuis le début des séries pour le numéro 29.

Draisaitl a remis ça moins de trois minutes plus tard, cette fois avec un but en supériorité numérique. Bien installé dans le cercle des mises en jeu à la gauche de Jonathan Quick, il a décoché un tir qui n’a donné aucune chance au gardien pour créer l’égalité et forcer la prolongation.

Courte prolongation

La prolongation n'a duré que 72 secondes et a été complètement dominée par les Kings. Kempe s'est emparé de la rondelle en zone neutre et l'a transportée jusque devant Mike Smith. Il a forcé le gardien à glisser et a poussé la rondelle à sa droite.

Quatre buts devraient être suffisants pour gagner

Connor McDavid et Jay Woodcroft ont tous deux mentionné dans leurs commentaires d'après-match qu'une équipe qui inscrit quatre buts dans un match devrait sortir victorieuse. Les commentaires du capitaine et de l'entraîneur-chef ne visaient pas le gardien Mike Smith, mais se voulaient plutôt une réflexion sur le jeu défensif des Oilers au cours de la rencontre et de la série.

Les Oilers ont accordé 43 lancers mardi.

Vous me demandez si on peut mieux jouer défensivement, oui nous pouvons , a affirmé Woodcroft. Nous avons commis trop de revirements, nous avons été trop lents en couverture dans notre zone, alors que normalement nous sommes rapides et physiques.

Les Oilers ont dirigé 28 lancers sur Jonathan Quick, dont la moitié lors du troisième tiers.

Kulak et Keith en prolongation

Les Oilers ont amorcé la prolongation avec Ducan Keith et Brett Kulak à la ligne bleue, deux joueurs qui ne sont pas habitués de jouer ensemble.

Nous pensions que c'était une bonne combinaison pour nous permettre de remporter le match , a révélé l'entraîneur-chef. Si vous regardez les trios et les duos de défenseurs que nous avons utilisés en deuxième et en troisième période, c'était un peu comme une boule de bingo qui bondit dans tous les sens, il n'y avait pas de stabilité.

Nous avons tenté de trouver la bonne combinaison et cela n'a visiblement pas fonctionné ce soir , a ajouté Jay Woodcroft.

Les deux équipes s'affrontent à nouveau jeudi à Los Angeles. Si un septième match est nécessaire, il sera disputé samedi soir à Edmonton.