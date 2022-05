Après avoir subi la guerre en Ukraine, des réfugiés s’intègrent au Québec

C’est souvent comme ça avant le premier cours , nous dit Mylène, enseignante en francisation au Centre d’éducation des adultes l’Accore à Châteauguay, qui amorce aussitôt les présentations.

Bienvenue dans la classe!

La leçon se donne exclusivement en français, alors que la plupart des étudiants ne le comprennent pas. Qu’à cela ne tienne, ils devront apprendre. Ils seront ici du lundi au vendredi durant huit semaines.

Tout passe par la langue , explique Nicoleta Caraulan, coordonnatrice au Service d’accueil et de formation en immigration du Roussillon (SAFIR), qui a inscrit les nouveaux étudiants. En fait, avec son équipe, elle s’occupe de combler à peu près tous leurs besoins.

Si je ne connais pas la langue, insiste-t-elle, ça va être impossible ou très difficile de m’intégrer dans cette société.

La maîtrise du français sera effectivement un atout pour ceux qui souhaitent trouver un emploi. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, indique que 522 entreprises ont exprimé le souhait d'embaucher des ressortissants ukrainiens, sur le site Emploi Québec.

Il y a énormément d'empathie, croit-il. On connaît l'environnement ukrainien, les chocs causés par la guerre, par l'invasion russe, et il y a une volonté d'aider.

Une nouvelle famille

Parmi le groupe, Olha Kozlovzka et sa fille de 27 ans, Anastasiia Edelman, sont arrivées d’Ukraine il y a 12 jours à peine. Les deux femmes ont quitté Kiev au troisième jour de la guerre. Elles sont restées près d’une semaine dans l’ouest de l’Ukraine, avant de traverser la frontière polonaise à pied.

On a marché toute la nuit, il faisait froid, raconte Anastasiia. On se regardait ma mère et moi en se disant : "Est-ce qu’on va survivre?"

Notre histoire n’est pas tragique, ajoute-t-elle. Certains sont restés dans le métro pendant des semaines sans nourriture. On nous a dit que des voisins qui sont restés ont été blessés ou pire.

On est bien finalement, après deux mois de stress, confie Olha. Je suis reconnaissante envers tous ceux qui nous aident.

Anastasiia Edelman, Anne-Marie Langelier, Normand Thérien et Olha Kozlovzka communiquent beaucoup grâce à des applications de traduction. Photo : Radio-Canada

À leur sortie de classe, Normand Thérien et Anne-Marie Langelier les attendent pour les ramener à la maison. Ce couple de retraités habite Léry, à l’ouest de Montréal. Ils ont choisi d’accueillir les deux Ukrainiennes chez eux.

Ça se passe très bien , explique Normand.

Elles sont, ajoute Anne-Marie, avant de prendre une pause, la gorge nouée par l’émotion, elles sont exceptionnelles.

Ils ont réaménagé les chambres qui appartenaient autrefois à leurs enfants pour accommoder leurs nouvelles colocataires.

Le premier jour, Anastasiia, je l'ai forcée à aller se coucher parce qu'elle voulait déjà que je regarde son CV , confie Anne-Marie. La plus jeune travaillait en production vidéo, alors que sa mère, Olha, était jusqu'ici professeure de philologie à l'université.

Moi je suis convaincue que les deux vont se trouver un travail à la hauteur de leurs compétences , ajoute Anne-Marie.

Retrouver une certaine normalité

Le reportage de Sébastien Desrosiers

À quelques kilomètres, à la clinique dentaire Natalie Socqué, une nouvelle venue vient justement d’intégrer l’équipe. Moins d’un mois après son arrivée, Victoriia Gabal a déjà trouvé du boulot, en tant qu’hygiéniste.

J’étais dentiste depuis 15 ans en Ukraine, raconte-t-elle. Je traitais même des patients à Kiev quand mon mari m’a appelé, le 23 février.

La veille des premiers bombardements, il voulait partir. Avec leurs deux enfants, des jumeaux de quatre ans, le couple a pris la route. Victoriia n’est finalement jamais rentrée chez elle.

Et elle ne compte pas le faire de sitôt.

Pour être honnête, dans mon cœur, mon pays, c'est l'Ukraine, explique-t-elle, les yeux rougis. Mais on sait qu'on a un voisin fou. Je pense que c'est impossible d'y retourner.

La famille est également hébergée par un couple de Québécois. C’est comme s’ils faisaient déjà partie de la famille , dit Barbara Pagé. Elle et son mari Wayne dorment au sous-sol pour leur laisser de l’espace.

Alors que Victoriia travaille, les jumeaux vont à la garderie et son mari, Maksym, assiste aux cours de francisation tous les jours de la semaine, dans la même classe qu’Anastasiia et Olha.

Repartir à zéro n’est pas chose facile, mais avec un peu d’aide, ils comptent bien y arriver.