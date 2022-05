CISSS de la Gaspésie : un manque de transparence dans l’embauche des cadres

Ayant récemment fait face à des allégations de népotisme, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie manque bel et bien de rigueur et de transparence dans le processus d'embauche de ses cadres. C'est l'un des constats que dresse la vérificatrice générale Guylaine Leclerc à la suite d'un audit lancé il y a un an.