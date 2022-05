Finales de la LHJNO : retour en 2019 pour les Lumberjacks de Hearst

Après six matchs contre les Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie en finale de la Ligue de hockey Junior A du Nord de l’Ontario, les Lumberjacks de Hearst demeurent à une seule victoire d’un deuxième championnat en quatre saisons.

Comme en 2019, les Lumberjacks devront jouer jusqu’à la fin de cette finale contre les Thunderbirds après avoir éliminé les Voodoos de Powassan et le Rock de Timmins.

Les adversaires ont gâché la soirée au Centre récréatif Claude Larose de Hearst en déviant une rondelle derrière le gardien Liam Oxner pour remporter un troisième match de suite et forcer la tenue d’un match ultime à Sault-Sainte-Marie.

Début de match difficile

Sault-Sainte-Marie a passé la majorité de la première période à établir le ton du match à l’aide de mises en échec, de pression sur le porteur de rondelle et une exécution presque chirurgicale de son plan de match défensif. Si les tirs au but étaient presque égaux après 20 minutes, les Lumberjacks ont été majoritairement tenus à des chances en périphérie.

Le défenseur recrue des Jacks, Justin Carrière, a notamment été victime d’une mise en échec qui l’a étendu sur la glace pendant une soixantaine de secondes derrière son filet. Après être retourné au vestiaire à peine cinq minutes après le début du match, il était de retour pour aider son équipe à écouler un avantage numérique des Thunderbirds en fin de période.

Je pense qu’il a été ébranlé. Il a manqué quelques présences, mais quand il est revenu il avait l’air en forme , assure l’entraîneur adjoint des Lumberjacks, Christian Gratton.

Ce sont finalement les Thunderbirds qui se sont inscrits au tableau en premier grâce à deux buts coup sur coup de l’enclave pour prendre une avance de 2-0.

La mauvaise séquence des Lumberjacks a vite dégonflé la foule de 777 personnes, qui étaient en délire à peine une heure plus tôt.

Les mauvaises habitudes ont refait surface durant les deux premières périodes et les gros canons ne fournissaient pas. Les entraîneurs voulaient rapidement rectifier le tir.

On était encore un peu "flat" en commençant. On a eu de bonnes chances, mais rien de satisfaisant. On a dit au gars qu’il faut sortir fort, il faut essayer de revenir , explique Christian Gratton.

Les Lumberjacks ont débuté la troisième période en lion en créant l’égalité grâce à deux buts consécutifs en deux minutes de Robbie Rutledge. Cependant, Brock Santa-Maria a redonné l’avance aux Thunderbirds à peine quelques minutes plus tard.

Tyren Grimsdale a profité d’une erreur le long de la bande en zone adverse pour créer l’égalité avec un peu plus de sept minutes à faire pour donner une chance aux Lumberjacks en prolongation. Mais un tir dévié de Russell Oldham a scellé la troisième victoire consécutive des Thunderbirds.

Place au match ultime

Hearst devra mettre les bouchées doubles pour répéter les exploits de 2019 lors de la septième et dernière rencontre.

On ne peut pas gagner une série en jouant 30 minutes. Il faut sortir et jouer un match de 60 minutes. On n’a pas le choix. Sault-Sainte-Marie ne nous laissera pas , martèle M. Gratton.

Le trio de l’attaquant Ryan Glazer, le meilleur marqueur des Jacks en série, n’a pas été capable de s’inscrire sur la feuille de pointage malgré des chances en or et Raphaël Lajeunesse, qui n’a toujours qu’un seul point en finale..

M. Gratton garde espoir malgré tout. À cinq contre cinq, si l’on compétitionne et qu’on joue comme on le devrait, il n’y a aucune raison de ne pas être capable d’obtenir la victoire.

Les Lumberjacks auront maintenant à décider qui des gardiens de but Liam Oxner et Matteo Gennaro obtiendra le dernier départ des séries. Oxner a été retiré après deux périodes durant le cinquième match et n’a pu assurer la victoire de son équipe à leur retour à domicile.

On a deux bons gardiens en qui on a confiance. Ça sera une décision à prendre soit ce soir ou demain , partage M. Gratton.

Le match ultime de la finale de la LHJNO a lieu jeudi à 19 h à l’aréna John Rhoades de Sault-Sainte-Marie.

L'équipe championne du circuit accèdera au championnat national, la Coupe du centennaire, qui aura lieu du 19 au 29 mai à Estevan en Saskatchewan.