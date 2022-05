Le Phœnix passe au second tour des séries 

Après avoir perdu le troisième match de la série lundi, le Phœnix s’est rattrapé et a donc fini par battre l’équipe baie-comoise en quatre matchs. La formation estrienne atteint ainsi la deuxième ronde des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

L’ailier gauche Joshua Roy a récolté deux buts, dont celui de la victoire à la fin de la troisième période avec l’aide de Julien Anctil.

L’espoir du Canadien, qui a remporté la première étoile du match pour sa performance, a également fait une passe à Xavier Parent, qui a compté le premier but de la partie pendant la première période.

Le joueur du Drakkar Evgeny Sapelnikov a quant à lui marqué un but et une aide en première et en deuxième période.

Le prochain adversaire du Phœnix sera l’Armada de Blainville-Boisbriand. Les deux premiers matchs opposant les deux équipes se dérouleront dimanche et lundi prochain au Palais des sports de Sherbrooke.