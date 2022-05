Le sort de Jeanick Fournier entre les mains du public à Canada’s Got Talent

Jeanick Fournier avait accédé directement à la demi-finale grâce à un bouton d’or.

Les juges ont plutôt sélectionné la chanteuse Stacey Kay et le magicien Savio Joseph pour la finale qui aura lieu le 17 mai.

Deux autres finalistes, sur les sept restants, seront choisis lors du vote du public.

Elle était la dernière à s’exécuter lors de l’émission diffusée en direct, un peu à l’image de la version américaine, qui garde souvent pour la fin les performances qui risquent le plus de marquer les téléspectateurs.

Vêtue d’une robe rouge, la chanteuse était visiblement émue et enjouée lors de son interprétation de la chanson Never Enough, tirée du film The Greatest Showman.

Quel contrôle incroyable et quelle puissance , a commenté après sa performance le juge Jason Priestley qui s’est demandé pourquoi elle n’avait pas déjà une place à Las Vegas.

Merci beaucoup , a-t-elle lancé en français après les commentaires des juges. Elle s’est ensuite adressée à ses enfants.

Jeanick Fournier est bien connue depuis longtemps au Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment pour ses interprétations des chansons de Céline Dion. Elle occupe un emploi comme préposée aux bénéficiaires et est la mère adoptive de deux enfants ayant la trisomie.

Dans sa vidéo de présentation, le juge Howie Mandel a souligné son implication. It’s my time , avait-elle annoncé.

Elle a récemment reçu une médaille hommage de l’Assemblée nationale, appuyée d’une vidéo du premier ministre François Legault, lors d’un spectacle à Saguenay.

Sébastien Savard éliminé

Plus tôt dans l’émission, le rêve de Sébastien Savard, qui avait participé à l’autre demi-finale, a pris fin. Le violoniste devenu équilibriste, originaire de Roberval, n’a pas fait partie des deux participants, sur sept, choisis par les téléspectateurs. Le chanteur Kellie Loder, originaire de Terre-Neuve, et la troupe de danse Shadow Entertainment, de Toronto, ont été les choix du public.