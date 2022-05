L’enneigement est au-dessus de la normale en C.-B. et le risque d’inondations important

Le bulletin d'enneigement, daté du 1er mai, explique que le mois d'avril et le début du mois de mai ont été plus froids que la normale, ce qui a retardé la fonte des neiges. Le bulletin précise que le niveau de neige n'est qu'un facteur lié aux crues printanières, et que le risque d'inondations est possible même avec des accumulations de neige normales ou inférieures à la normale.

Le centre provincial de prévision du niveau de l'eau des rivières (River Forecast Center) détaille que le risque dépendra également de la température, de la vitesse de fonte des neiges et de la quantité de pluie qui accompagnera cette fonte.

Un risque d'inondations majeures coïnciderait avec des températures fraîches persistantes et un temps humide à la fin du printemps, suivie d'une vague de chaleur soudaine durant au moins cinq jours.

Le centre de prévision indique qu'il continuera à surveiller l'enneigement et fournira une prévision actualisée des risques d'inondations saisonnières dans son prochain bulletin prévu le 20 mai.