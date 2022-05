Un mouvement citoyen demande un financement plus équitable des écoles

Comment rendre les écoles plus efficaces et plus justes? Le mouvement École ensemble, qui a été fondé par des parents en 2017, vient tout juste de déposer un plan pour réformer en profondeur le système d'éducation et le rendre, selon lui, plus équitable.

Le mouvement suggère entre autres de repenser le financement des écoles privées. Il rêve en effet d'un réseau commun où les écoles publiques et privées auraient un bassin scolaire de quartier et seraient gratuites et accessibles pour tous, puisqu’elles seraient complètement subventionnées par Québec. Toutes les écoles de ce réseau commun offriraient un libre choix de parcours particuliers à tous leurs élèves.

Les écoles privées qui voudraient continuer de sélectionneur leurs élèves perdraient quant à elles leur financement public.

Ce qu’on veut changer, c’est notre système d’éducation à trois vitesses qui en donne plus à ceux qui en ont déjà plus et qui en donne moins à ceux qui en ont le plus besoin , explique le coordonnateur du mouvement Stéphane Vigneault.

On pense par exemple aux besoins particuliers dans les écoles publiques, qui sont des projets particuliers sélectifs. On dit qu’on veut offrir ces projets-là pour aider les élèves en difficulté à ne pas décrocher, mais on leur facture des frais [...] et en sélectionnant sur les notes, on exclut ceux qu’on dit vouloir aider. Ce système-là est complètement brisé , déplore-t-il.

« On divise nos enfants en petits silos sociaux dès le plus jeune âge. » — Une citation de Stéphane Vigneault, coordonnateur d’École ensemble

Tout cet enjeu de compétition, de stratégie parentale pour choisir la "bonne école", éviter la "mauvaise école", on simplifie tout ça, on simplifie la vie des parents, les enfants vont à leur école, elle est gratuite, elle est diversifiée , ajoute-t-il.

Les écoles privées conventionnées garderaient leur statut juridique et leur autonomie de gestion, précise-t-il également. Dans un cas, ça va être un conseil d’administration, dans l’autre, un conseil d’établissement.

« Utopique », selon le président de l’Association des écoles privées de l’Estrie

Certaines mesures proposées font sourciller Éric Faucher, le directeur du Collège Mont Notre-Dame et le président de l’Association des écoles privées de l’Estrie. Selon lui, il serait utopique de croire que chaque élève pourrait fréquenter son école de quartier.

Vous nous voyez, ici, le Séminaire de Sherbrooke, le Mont Notre-Dame, nous sommes en plein milieu du centre-ville, on ne peut pas devenir des écoles de secteur [...] Les élèves ne sont pas près de notre école, on est obligé de les transporter pour qu’ils viennent à notre école , remarque-t-il.

Le Collège du Mont Notre-Dame. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Il y a plusieurs belles écoles et beaux programmes en Estrie, autant au public qu’au privé. Je pense que c’est important qu’on maintienne ce choix-là au niveau des parents. Il y a aussi des résidences scolaires, des petites écoles, des grandes écoles, des moyennes écoles, essayons de maintenir ce choix-là , ajoute-t-il.

« Ce qui est important pour les parents, particulièrement en Estrie, c'est d'avoir un choix. » — Une citation de Éric Faucher, directeur général du Collège Mont Notre-Dame et président de l’Association des écoles privées de l’Estrie.

Selon lui, la compétition entre les écoles privées permet aussi d’améliorer le réseau scolaire.

Le système scolaire, présentement, avec un système d’écoles privées qui est un système d’écoles autonomes, ça fait en sorte que la compétition, le développement éducatif est beaucoup plus présent et l’offre de services aux élèves est beaucoup plus personnalisée [...] Avec une subvention à 100 %, on va perdre un peu cette autonomie-là, je crois.

Des programmes particuliers pour tous les élèves

D’autres acteurs du milieu de l’éducation voient du positif dans la proposition du mouvement École ensemble. Le fait que tous les élèves puissent suivre des cours particuliers réjouit notamment la professeure titulaire à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke Julie Myre Bisaillon.

Ça, c’est quelque chose qu’on défend depuis longtemps. Chaque élève devrait avoir le droit de s’inscrire en musique, en sports, en arts, indépendamment de ses résultats scolaires, car c’est peut-être ce qui va le motiver à rester sur l’école , soutient-elle.

Éric Faucher n’est cependant pas convaincu de la faisabilité de cette proposition. En quelque part, on va revenir à une sélection, parce qu’à un moment donné, dans une école, il y a un nombre de places, il y a un nombre d’élèves, un nombre d’activités, et à un moment donné, les gens vont devoir être sélectionnés quelque part dans ces activités-là , croit-il.

Les prochaines élections provinciales auront lieu en automne prochain. Le mouvement École ensemble souhaite que les différents partis prennent connaissance de son plan pour inclure certaines mesures dans leur plateforme électorale.

Avec les informations de Marion Bérubé