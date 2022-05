Parmi la centaine d’artistes invités au Piknic Électronik cette année, la moitié sont des femmes, une première depuis la fondation du populaire événement montréalais de musique électronique, en 2003. Les festivités commenceront le 22 mai au parc Jean-Drapeau, sur l'île Sainte-Hélène, et se concluront le 2 octobre.

Comme le veut la formule habituelle, les prestations musicales se dérouleront à chaque dimanche, mais aussi lors des lundis fériés, par exemple la Journée nationale des Patriotes et la fête du Travail.

Les mélomanes sont également invités à profiter des soirées spéciales OfF Piknic, volet parallèle de la programmation principale qui sera inauguré par des spectacles de Kaytranada, les 19 et 20 mai.

L’artiste montréalais est une figure de premier plan de la scène électro internationale. Il a remporté l'an dernier deux prix Grammy, dont celui du meilleur album dance/électronique pour Bubba.

Les DJ français Breakbot et Irfane sont à l’affiche du premier rendez-vous dominical de la 19e saison de Piknic Électronik, sur la scène Vidéotron. On doit notamment au tandem le succès planétaire Baby I'm Yours, paru en 2012.

Le même jour, le DJ montréalais Poirier et son acolyte KYOU investiront la scène du Boisé du parc Jean-Drapeau, afin d’y offrir un performance en B2B (ou back-to-back, ce qui signifie mixer en duo dans le jargon électro).

Pour la première fois depuis 2019, le site extérieur de Piknic Électronik sera ouvert à pleine capacité. Ce fut toute une aventure au courant des dernières années , admet l’organisation, qui dit d’ailleurs s’être refait une beauté .

On a hâte de connecter avec vous tous sur (et c’est discutable) le plancher de danse le plus convoité de Montréal cet été , a-t-elle écrit dans un message Facebook publié le mois dernier.

Les programmations complètes de Piknic Électronik  (Nouvelle fenêtre) et d’OfF Piknic  (Nouvelle fenêtre) sont disponibles en ligne.