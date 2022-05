Agression d’un arbitre de soccer : le Venturi avait déjà prévu de la sensibilisation

L’altercation entre un spectateur et un arbitre assistant de seulement 17 ans, qui a éclaté lors d'un match à Montréal dimanche, soulève l'indignation. L’homme s’est depuis excusé dans une lettre partagée à Radio-Canada.

Choqué, outré, déçu... Je n'en revenais pas de voir ça. Ça fait 20 ans que je fais de l'arbitrage. Je suis formateur des arbitres aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean et je n'avais jamais vu ça , a commenté Maxime Pepin-Larocque, directeur général du Venturi.

L’ événement est isolé, certes, mais ce geste est la preuve que l'intimidation et la violence n'existent pas qu'au hockey.

Il y a de la violence verbale, des critiques. Les parents lâchent des cris. [...] Des fois, ils s'emportent. Il y a des parents qui connaissent très bien le soccer. Parfois, ils connaissent même mieux les règlements que l'arbitre qui est en apprentissage. Mais le parent ne peut pas pour autant commencer à enguirlander l'arbitre , a-t-il poursuivi.

Les joueurs de soccer Zachary Bouchard (14 ans) et Léonie Dubois (16 ans), qui sont tous deux arbitres, ont été choqués par les images de l'altercation survenue dimanche à Dollard-des-Ormeaux entre un jeune arbitre et un spectateur. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Zachary Bouchard, 14 ans, et Léonie Dubois, 16 ans, sont tous les deux arbitres au soccer et joueurs à Saguenay et cette agression les inquiète.

Moi sur le coup, ça m'a quand même fait peur. Je ne voudrais pas que ça m'arrive. Mais au moins, j'ai vu que des parents ont été là pour protéger l'arbitre. [...] L'année passée, j'ai commencé à arbitrer comme arbitre assistant. Les gens ici, ils m'ont respecté, ils ont vu que j'étais jeune , a raconté Zachary.

C'est dommage, parce que les arbitres sont là pour instaurer la paix pendant le match, pour que ce soit équitable des deux côtés. Les parents doivent respecter ça et faire des erreurs, c'est humain en tant qu'arbitre , a poursuivi Léonie.

Bientôt une campagne

Au cours des prochaines semaines, des affiches de sensibilisation seront bien visibles près des terrains de soccer. Le Club Le Venturi avait déjà prévu lancer cette campagne de sensibilisation, mais le message tombe encore plus à point actuellement.

Le slogan est : "Et si c'était votre enfant?" Parce que l'arbitre qui est sur le terrain, il a des parents et ça se pourrait qu'ils soient dans les estrades. Alors, il faut faire attention. Ce sont des humains. Ce n'est pas la Coupe du monde. On joue pour le plaisir, pour les jeunes , a plaidé Maxime Pepin-Larocque.

Le directeur général du Club Le Venturi se servira de ce comportement déplorable pour enseigner certaines leçons aux futurs officiels.

Je donne des formations. J'en donne une ce soir [mardi] à Alma. On va en parler c'est sûr. Ce que je vais leur répéter, c'est de ne pas argumenter avec les parents. On ne les confronte pas, on ne les provoque pas. Si un parent s'approche, comme arbitre, on recule. [...] Si jamais ses commentaires sont trop déplacés. On peut immédiatement expulser le parent. [...] Il ne faut pas que la confrontation se fasse entre le parent et l'arbitre. Ça n'a pas de sens , a-t-il conclu.

Le nombre d'inscriptions aux formations pour devenir arbitre a déjà diminué en raison de la pandémie. Le milieu espère donc que cette scène disgracieuse ne découragera pas des jeunes qui aimeraient s'impliquer.

D’après un reportage d’Andréanne Larouche