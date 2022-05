Retour de l’eau courante avec avis d’ébullition à Ekuanitshit

Le conseil de bande d’Ekuanitshit enverra une communication officielle lorsque l’avis d’ébullition d’eau sera levé. Des tests de qualité de l’eau doivent être menés par les services techniques de la communauté et par Santé Canada.

D’ici là, l’eau peut quand même être utilisée pour nettoyer les vêtements, laver la vaisselle ou prendre une douche.

La source du problème a été découverte par les services techniques de la communauté vendredi matin. La panne était due à un bris de conduite tout près du réservoir principal de la station de pompage, qui est située au cœur de la communauté.

L’emplacement du tuyau qui a cédé a complexifié les réparations, puisqu’il se trouvait sous le niveau de l’eau dans le réservoir, affirme le directeur des services techniques à Ekuanitshit, Claude Basile. La tuyauterie était sous l’eau, il fallait qu’on vide le réservoir pour qu'on puisse aller travailler dessus. Maintenant, il est colmaté, tout est quasiment réglé , lance-t-il.

Une mobilisation rapide

Après la découverte du problème vendredi matin, le comité des services d’urgence du conseil de bande s’est rapidement mis en branle pour venir en aide aux résidents.

Le coordonnateur des mesures d'urgence de la communauté, Bernard Lafontaine, a distribué de l'eau potable aux résidents. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Le comité a organisé un service de distribution d’eau potable, pour boire et cuisiner, ainsi qu’un service de distribution d’eau non potable pour alimenter les toilettes, par exemple.

On a essayé de solutionner tous les problèmes que ça a causés. Pour ce qui est de l’eau potable, on a été en acheter, puis l'eau non potable c’est une compagnie de Havre-Saint-Pierre qui nous a amené de l’eau pour les usages de toilettes , raconte la directrice générale du Conseil de bande, Monique Mestokosho.

Les résidents avaient aussi accès à des chambres d’hôtel et un service de buanderie à Havre-Saint-Pierre, situé à environ 30 minutes à l’est de la communauté innue. Les résidents d’Ekuanishit pouvaient s’y rendre pour se doucher et laver leurs vêtements pendant la fin de semaine, explique la directrice générale.

Monique Mestokosho est la directrice générale du conseil de bande des Innus d'Ekuanishit. Photo : Radio-Canada

Pendant le temps des Fêtes de 2020, une panne majeure du réseau d’aqueduc s’était étirée sur une semaine à Ekuanitshit. Après cet événement, le comité des mesures d’urgence a amélioré ses pratiques pour réagir plus vite, assure Monique Mestokosho.

On a un plan de mesures d’urgence dans la communauté qui est là depuis plusieurs années et qu’on essaie d’actualiser. On envoie du personnel en formation , rappelle la directrice générale.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton