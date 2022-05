Les résidents de la pointe Langevin dénoncent l’inaction face à l’érosion

L’affaissement d’un immense arbre est l’un des témoins les plus visibles de l’érosion que la pointe Langevin a subie au cours des derniers mois.

L’automne passé, il était debout, là il est rendu couché et à la fin de l’été il va être rendu dans l’eau, a imagé Daniel Murray, président de la Ligue des propriétaires de Vauvert. La pointe est à l'abandon. Elle s'érode de toutes les manières. Il n'y a aucune protection.

Daniel Murray, qui est le président de la Ligue des propriétaires de Vauvert, déplore l’inaction des élus dans le dossier de la pointe Langevin. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Si la pointe s’érode et la végétation bouge, on ne peut pas en dire autant pour ce dossier, avancent les résidents.

Historiquement, la multinationale Rio Tinto prétend que c'est la Petite rivière Péribonka, où elle n'a pas de barrage, qui cause l'érosion de la pointe Langevin. De leur côté, les résidents plaident que c'est la rivière Péribonka, dont le débit est réglé par Rio Tinto, qui est la cause. La pointe est située à la rencontre de ces deux rivières, près du lac Saint-Jean.

Autant le politique que la compagnie, il n’y a plus rien qui bouge, a déploré encore Daniel Murray. Personne ne s'entend sur rien. Est-ce qu'il va falloir se rendre à deux à trois maisons avant que le gouvernement n'agisse?

Un autre citoyen qui estime que sa maison est condamnée s’inquiète pour ses voisins.

Moi, il est trop tard pour ma maison, elle va disparaître, c'est trop endommagé, mais au moins qu'ils sauvent les 18 ou 19 autres maisons qui sont laissées à l'abandon. Il est encore temps de le faire , a lancé Serge Provencher.

Serge Provencher craint de perdre sa maison dans les prochaines années. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les élus disent comprendre la détresse des résidents, mais ils somment la députée de Roberval, Nancy Guillemette, et Rio Tinto d'agir.

Moi je pense que Rio Tinto effectivement peut en faire plus, mais c’est surtout le gouvernement qui a donné tous les droits hydrauliques sur la rivière Péribonka, sur la Grande-Décharge, qui retire aussi des millions en redevances hydrauliques, on doit le mentionner, de ces barrages-là dans le Fonds des générations pour le gouvernement du Québec. Qui paie pour ça? C'est nous ici , a dénoncé Luc Simard, préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine et président de l’organisme Un lac pour tous.

Une rencontre la semaine dernière

Le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, aimerait aussi qu’une solution soit trouvée.

On a rencontré encore les gens de Rio Tinto la semaine dernière qui nous ont dit qu’ils étaient partenaires pour trouver une solution financière dans le dossier. Dans l’équation, il nous manque un X quelque part qu'il faut essayer de trouver , a-t-il débuté.

Il fonde aussi de l’espoir dans le Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI) qui vient d’être mis sur pied par Québec.

On va essayer de voir avec le politique si on peut inclure les gens de la pointe Langevin dans ce programme pour relocaliser des propriétés , a enchaîné le maire dolmissois.

Le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les élus comptent sur une implication du gouvernement d'ici la prochaine élection.

Du côté de Nancy Guillemette, son bureau a fait parvenir des informations à Radio-Canada en fin de journée.

Après vérification, on nous informe qu’il n’y a pas eu de nouvelles informations depuis août 2021 , a mentionné Cindy Migneault, attachée de Nancy Guillemette.

Selon elle, aucun nouveau décrochement n’a été signalé et la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise n’a reçu aucune demande d’autorisation de la Ville pour y effectuer des travaux.

D'après un reportage de Laurie Gobeil