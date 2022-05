La pénurie de logements et l’itinérance frappent également Mont-Laurier

Les sans-abri sont plus nombreux à Mont-Laurier depuis quelques années. Des services d’hébergement se développent, mais l’accès aux psychiatres demeure un défi.

La chaleur soutenue ces jours-ci est la bienvenue, particulièrement pour les sans-abri.

La halte-chaleur de Mont-Laurier demeurait néanmoins un lieu très fréquenté lors de notre passage fin avril.

Ça a été ajouté l’automne dernier pour accueillir des gens dans la rue qui veulent venir prendre un café, se réchauffer et attendre le refuge à 16 h , explique Gaétane Constantineau, coordonnatrice ressource itinérance à la Maison Lyse-Beauchamps à Mont-Laurier.

Gaétane Constantineau, coordonnatrice ressource itinérance à la Maison Lyse-Beauchamps, Mont-Laurier Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

L’itinérance existe ici depuis quelques années [...] Cela fait 17 ans que je suis dans la région et il y a 5, 6 ans je ne voyais pas ça , poursuit Mme Constantineau.

Selon elle, il n’y a pas de logements, donc les gens se ramassent dans la rue et ils arrivent ici .

Pénurie de logements

Lors de notre passage, Gilles faisait la navette entre sa tente sur le bord de la route 117 et l’hébergement d’urgence de la Maison Lyse-Beauchamps.

Je cherche un logement à Mont-Laurier [...], mais ils sont rares et ils sont chers , explique-t-il.

Il a cherché ailleurs au Québec.

Gilles près de sa tente dressée sur le bord de la route 117. Photo : Radio-Canada

À Montréal, j'ai trouvé une chambre, mais je n'ai pas trouvé de logement.

À La Sarre, c’est pire. Rouyn, Amos ... j'ai essayé tout partout, mais c’est difficile. Quand il y en a, ils sont chers , ajoute Gilles.

Selon les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement ( SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement ), le taux d'inoccupation des logements à Mont-Laurier oscille sous la barre des 2 % depuis trois ans. Un taux qui approchait les 6 % en 2013.

Le reportage de Davide Gentile

Le maire de Mont-Laurier, Daniel Bourdon, salue la présence de la Maison Lyse-Beauchamps dans sa municipalité. Un établissement qui gère divers services d’hébergement et d’accompagnement depuis les années 90.

On est chanceux d’avoir la Maison Lyse-Beauchamps pour s’occuper d’itinérance, ils sont 68 employés [...] ils sont devenus un incontournable pour la santé mentale dans notre région , affirme le maire.

Ce dernier espère qu’un projet de 34 logements sociaux, auquel la Ville a fourni un terrain, ainsi qu’un nouveau congé de taxe foncière pour la construction de blocs de trois logements et plus vont contribuer à réduire la pénurie de logements.

Des soins en psychiatrie à Saint-Jérôme

Emilie Tessier coordonne les services en santé mentale pour Maison Lyse-Beauchamps. Elle constate l’état de santé mentale de la clientèle itinérante de la région de Mont-Laurier.

Les cas sont de plus en plus en détresse, laissés à eux-mêmes [...] plus hypothéqués , affirme-t-elle.

Plusieurs auraient besoin d’un ajustement de leur médication par un professionnel de la santé. Des gens ont des dossiers de longue haleine, besoin d'ajustement de médicaments [...] leur santé s'étiole.

Emilie Tessier, coordonnatrice ressource intermédiaire en santé mentale Photo : Radio-Canada

Elle regrette l’absence de service en psychiatrie dans la MRC.

La moitié des clients en Ressource intermédiaire ont un psychiatre à Saint-Jérôme , constate-t-elle. À l'hôpital de Mont-Laurier, il n’y a pas de psychiatre, pas d’aile de psychiatrie.