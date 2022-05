Troisième fusillade en trois jours à Laval

Selon les informations fournies par la police, un homme circulant sur la rue Beauregard, non loin du boulevard Le Carrefour a été atteint par balles aux jambes.

Il a été transporté dans un centre hospitalier. On ne craint pas pour sa vie.

Le service de police, qui laisse filtrer peu d’informations, précise que l’homme est connu des policiers. Une enquête a été ouverte pour tenter de faire la lumière sur cette fusillade, la troisième en trois jours.

Les policiers de Laval ont établi un périmètre de sécurité sur la rue Beauregard, dans un secteur résidentiel, où les coups de feu ont été tirés. Photo : Radio-Canada / Patrouille SRC

Les enquêteurs devront entre autres tenter de déterminer s’il y a un lien entre ces événements violents.

Dans la nuit de dimanche, un homme de 28 ans est mort après avoir été atteint par des projectiles sur le boulevard Curé-Labelle.

Cinq personnes, dont un garçon de 14 ans, étaient à bord du véhicule criblé de balles. L’adolescent a été grièvement blessé.

Lundi après-midi vers 14 h 30, toujours dans le secteur de Chomedey, une autre fusillade a eu lieu sur l’avenue Dumouchel.

Un adolescent de 15 ans qui circulait sur le trottoir a été la cible de coups de feu.

Ces fusillades inquiètent le maire de Laval qui qualifie la situation d’ inacceptable .

Stéphane Boyer promet plus de présence policière dans les rues , évoquant plus de moyens pour les policiers et misant sur un véritable travail de prévention à long terme.

Avec les informations de Jacques Bissonnet