Les pompiers d’Alma empêchent la propagation d’un incendie qui a détruit un conteneur

Une vingtaine de pompiers du Service de prévention des incendies sont intervenus pour empêcher toute propagation aux alentours.

Le contenu a été réduit en cendres. La circulation a été perturbée sur l’avenue du Pont Nord.

Les pompiers d'Alma sont intervenus derrière le Garage Delisle. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

On a reçu l’appel à 15 h 41 pour un incendie de conteneur à côté d’un bâtiment. [...] À notre arrivée, l’incendie s’est propagé rapidement à la forêt et à l’herbe qui est très sèche actuellement , a expliqué Maxime Fortin, directeur du Service de prévention des incendies d’Alma.

Rappelons que le risque de feu de forêt est d’ailleurs considéré comme extrême actuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Le contenu du conteneur, tout comme les parois, a été réduit en cendres. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

On a demandé une deuxième équipe sur les lieux pour enrayer la propagation, parce qu’on a un quartier résidentiel à l’arrière du bâtiment impliqué et on a aussi Métro Dubé et un secteur commercial qui pouvait être touché également , a-t-il poursuivi.

Des jantes de pneus étaient visibles sur place après l’incendie.

Maxime Fortin est le directeur du Service de prévention des incendies d’Alma. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

On sait que ça a débuté dans un conteneur à déchets, mais on n’a pas la cause de l’incendie pour le moment , a-t-il conclu.

Avec les informations de Laurie Gobeil