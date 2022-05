Des terrains réservés pour de jeunes propriétaires à Caraquet

Deux lots ont été ciblés sur un terrain vacant dans le parc de maisons mobiles de Caraquet.

Lors de sa réunion de lundi, le conseil municipal a adopté une résolution visant à offrir deux terrains en appel d'offres. Toutefois, ces terrains sont seulement proposés aux jeunes de moins de 35 ans.

Les deux lots proposés par la municipalité se trouvent sur ce terrain dans le parc de maisons mobiles de Caraquet. Photo : Radio-Canada

Ce que l’on veut faire c’est de favoriser les jeunes parce que la plupart des logements que l’on a réussi à attirer ici par les développeurs favorisent davantage les personnes âgées ou sans enfant , explique le maire Bernard Thériault.

Il précise que ces deux lots sont prêts à accueillir des maisons mobiles.

Dans ce cas-ci, on ne parle pas de louer, on parle de vendre. Donc la personne devient propriétaire et y construit ce qu’il veut dans la mesure où ça correspond aux normes de zonage et d’environnement , explique-t-il.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault Photo : Radio-Canada

Les deux terrains sont adjacents à la partie du parc appartenant à Kent Homes. L’entreprise exige que les maisons mobiles qui y sont aménagées soient construites dans leurs usines.

Toutefois, Bernard Thériault assure que ces lots appartiennent à la ville de Caraquet et qu’ils ne sont pas assujettis à des conditions de ce genre.

Il n’y a pas de marge de profit sur les terrains qu’on a là. On prendra les offres, peut-être, les plus intéressantes, mais celle qui nous garantit le plus qu’il y aura de la construction là cette année , dit-il.

Caraquet prévoit de lancer les appels d'offres au cours de la prochaine semaine et les heureux élus seront choisis avant le 30 juin.

Ils auront ensuite jusqu’au 30 juin 2023 afin de compléter leur projet.

D’après un reportage de Mario Mercier