Le gagnant est le Nord de l’Ontario , affirme Al McDonald, le maire de la ville hôtesse du débat.

« Chaque fois que nous pouvons faire parler les chefs des quatre principaux partis au sujet des enjeux qui touchent les Nord-Ontariens, nous sommes les gagnants. » — Une citation de Al McDonald, maire de North Bay

Il ajoute que l’exercice du débat permettra aux électeurs de faire un choix éclairé le 2 juin.

Pour sa part, s’il ne peut pas identifier un gagnant, le maire de Hearst, Roger Sigouin, affirme que le débat avait son utilité.

Ça nous donne la chance de les connaître, et comme membre de la FONOMFédération des municipalités du Nord de l'Ontario , c’est important de leur présenter les enjeux du Nord de l’Ontario, qu’ils nous écoutent.

C’est certain qu’ils ont tous de belles promesses , a noté après le débat M. Sigouin.

Il a notamment relevé les promesses concernant le réseau routier et le système de santé.

Les quatre chefs se sont prononcés en faveur du retour du train de passagers Northlander.

« Ce sont toutes des choses qu’on espère qui vont arriver. » — Une citation de Roger Sigouin, maire de Hearst

Peu importe le parti qui sera gagnant le 2 juin, Roger Sigouin souhaite qu’il tienne ses promesses. C’est leur mettre la barre haute, on sait c’est quoi la politique.

J’espère que les partis vont prendre le Nord de l’Ontario au sérieux , conclut-il.

M. McDonald est convaincu que le Nord ne sera pas laissé de côté, même si les résidents de la région ont pu se sentir oubliés par le gouvernement provincial par le passé.

Pour M. McDonald, la croissance démographique et économique est la priorité.