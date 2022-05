Cinq artistes ajoutés à la programmation du Festival de la chanson de Tadoussac

Pour ces artistes-là, c’est une opportunité de se faire connaître, d’avoir du temps de jouer leur musique devant un public qui est là pour découvrir , explique le directeur général du festival, Julien Pinardon.

L'ajout d'artistes émergents est l'occasion pour les festivaliers de découvrir de nouvelles voix, assure Julien Pinardon. Par exemple, l'auteure-compositrice-interprète thaïs assurera la première partie d’Émile Bilodeau.

« C'est une grosse partie de notre programmation [...] de laisser la place aux jeunes qui commencent et qui méritent d'être connus du grand public. Ça fait partie de notre mission et c'est vraiment ce qui nous motive. » — Une citation de Julien Pinardon, directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac

Les artistes THEOPHILE, Cayenne et Oli Féra participeront aux ateliers des Chemins d’écriture. Dany Nicolas, auteur-compositeur-interprète tadoussacien, sera à l’Anse à la Barque dans le cadre de l’un des spectacles de la série Spectacles en pleine nature Loto-Québec.

Une quarantaine d’artistes avaient déjà fait connaître leur présence lors du dévoilement de la programmation en avril.

Le directeur général assure que les préparatifs pour le 38e Festival de la chanson de Tadoussac avancent rondement. Il réserve d’ailleurs quelques annonces de spectacles-surprises qui seront dévoilés sur les réseaux sociaux pendant le festival.

Les Soirées d’été au jardin